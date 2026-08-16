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सपा सरकार बनी तो यूपी में 16 अगस्त को करेंगे सार्वजनिक छुट्टी, 2027 को लेकर अखिलेश की बड़ी घोषणा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती अखिलेश यादव ने कहा, अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो 16 अगस्त को यूपी में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जाएगी।

akhilesh yadav
अखिलेश यादव ने की घोषणा

Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर बड़ी घोषणा कर दी। यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 16 अगस्त को यूपी में सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा। अखिलेश यादव लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अवंतीबाई लोधी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के बलिदानों को याद किया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत किया। हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता का जश्न मनाया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कई लोगों को फांसी दी गई, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर नहीं होने दिया। यादव ने यह भी वादा किया कि अगर राज्य में SP सत्ता में लौटती है तो वे लोधी समुदाय के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि लोधी समुदाय को उसके अधिकार और सम्मान मिलें। सरकारी छुट्टी होगी।

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भाजपा पर अखिलेश ने साधा निशाना

भाजपा पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है, जो पार्टी का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए राजनीतिक फॉर्मूला है। उन्होंने कहा, हम मिलकर पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीएम में वे लोग शामिल हैं जो पीड़ित और वंचित हैं, और जिन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। पीडीए उम्मीदवारों के चुनावी प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कहा, जब हम पीडीए के साथ आगे बढ़े, तो हम कई लोगों को टिकट नहीं दे पाए। लेकिन जिन पीडीए उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया, वे जीते और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। नतीजे 100 प्रतिशत बेहतर रहे। अखिलेश ने युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों से निपटने के तरीके को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा।

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युवाओं के आगे झुकी सरकारें

अखिलेश ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हमने जो सरकार देखी है, जिसमें दिल्ली की सरकार भी शामिल है, उसे युवाओं ने हराया। सरकार को पीछे हटना पड़ा और अपनी गलतियां माननी पड़ीं। आरोप लगाया कि अचानक एक पार्टी बनी। आज कोई कुछ नहीं छिपाता। 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने एक पेज बनाया और उसके बनने के बाद लोग तेज़ी से उससे जुड़ने लगे। इतने लोग जुड़ गए कि भाजपा को उसका अकाउंट बंद करवाना पड़ा। भ्रष्टाचार पर यादव ने कहा, जो लोग कहते थे कि वे राम राज्य लाएंगे, वे अब राम की संपत्ति लूट रहे हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया गया। उन्होंने मुझ पर जाति के नाम पर आरोप लगाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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