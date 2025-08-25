SP expelled me when I spoke on mafia Atiq, Pooja Pal denied Akhilesh Yadav allegations जब मैंने माफिया अतीक की बुराई की तब सपा ने मुझे निकाला, पूजा पाल ने अखिलेश के आरोपों को नकारा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP expelled me when I spoke on mafia Atiq, Pooja Pal denied Akhilesh Yadav allegations

जब मैंने माफिया अतीक की बुराई की तब सपा ने मुझे निकाला, पूजा पाल ने अखिलेश के आरोपों को नकारा

जब मैंने माफिया अतीक की बुराई की तब सपा ने मुझे निकाला। विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा से मुझे कोई खतरा नही है

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:36 AM
share Share
Follow Us on
जब मैंने माफिया अतीक की बुराई की तब सपा ने मुझे निकाला, पूजा पाल ने अखिलेश के आरोपों को नकारा

यूपी की चायल विधायक पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा से मुझे कोई खतरा नही है। सपा ने मुझे पहले क्यू नहीं निकाल दिया। जब विधानसभा मे मैने माफिया अतीक अहमद की बुराई की तो सपा ने मुझसे नाराज होकर निष्कासित कर दिया।

पूजा पाल ने रविवार रात एक्स पर लिखा कि आप यह भूल गये कि आपने इसके पहले के तीन चुनाव में मेरे पति और मेरे विरूद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया, खास तौर से तब समाजवादी पार्टी ने मेरा विरोध ही नहीं किया, बल्कि मेरे पति की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दुर्दान्त माफिया को एक विधवा अतिपिछड़े पाल समाज की बेटी के खिलाफ लड़ाया। मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है। मेरी जान को खतरा है भारत के गृह मंत्री से अपील है कि इसकी जांच कराई जाए।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद से मिलने 7वीं का छात्र 400 KM साइकिल चलाकर पहुंचा, बच्चे ने बताई कहानी
ये भी पढ़ें:भाजपा या बसपा? पूजा पाल का क्या होगा अगला सियासी कदम; इस होर्डिंग ने चौंकाया

इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा है कि भाजपा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। वे जब तक सपा में रहीं तब तक उन्हें जान का खतरा नहीं था। सपा प्रमुख ने कहा कि अब केंद्रीय गृहमंत्री को इस मामले की जांच करानी चाहिए। सपा ने इसके लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा है। पता चले कि कौन से संगठन किसी की जान लेना चाहते हैं। सपा से निष्कासित पूजा पाल ने हाल में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और सपा अध्यक्ष से अपनी जान का खतरा बताया था। इस बाबत सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि यह बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे और हम लोग जेल चले जाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि सही वोटर लिस्ट की लड़ाई में अब चुनाव आयोग, जिलाधिकारियों के पीछे छिप रहा है। डीएम, सीओ के पीछे छिप रहे हैं। सीओ ने पुलिस को आगे कर दिया है। हर जगह लेखपालों को खुला खेल खेलने की छूट दी गई है।

Up News UP News Today Pooja Pal अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |