जब मैंने माफिया अतीक की बुराई की तब सपा ने मुझे निकाला, पूजा पाल ने अखिलेश के आरोपों को नकारा

पूजा पाल ने रविवार रात एक्स पर लिखा कि आप यह भूल गये कि आपने इसके पहले के तीन चुनाव में मेरे पति और मेरे विरूद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया, खास तौर से तब समाजवादी पार्टी ने मेरा विरोध ही नहीं किया, बल्कि मेरे पति की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दुर्दान्त माफिया को एक विधवा अतिपिछड़े पाल समाज की बेटी के खिलाफ लड़ाया। मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है। मेरी जान को खतरा है भारत के गृह मंत्री से अपील है कि इसकी जांच कराई जाए।

इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा है कि भाजपा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। वे जब तक सपा में रहीं तब तक उन्हें जान का खतरा नहीं था। सपा प्रमुख ने कहा कि अब केंद्रीय गृहमंत्री को इस मामले की जांच करानी चाहिए। सपा ने इसके लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा है। पता चले कि कौन से संगठन किसी की जान लेना चाहते हैं। सपा से निष्कासित पूजा पाल ने हाल में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और सपा अध्यक्ष से अपनी जान का खतरा बताया था। इस बाबत सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि यह बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे और हम लोग जेल चले जाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि सही वोटर लिस्ट की लड़ाई में अब चुनाव आयोग, जिलाधिकारियों के पीछे छिप रहा है। डीएम, सीओ के पीछे छिप रहे हैं। सीओ ने पुलिस को आगे कर दिया है। हर जगह लेखपालों को खुला खेल खेलने की छूट दी गई है।