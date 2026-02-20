पीलीभीत में मजदूरों से मारपीट मामले में सपा जिला उपाध्यक्ष गिरफ्तार, सपाईयों का प्रदर्शन

पीलीभीत के अमरिया में श्रमिक से मारपीट के आरोप में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मखदूम खान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया, जबकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई को कानून-व्यवस्था हेतु जरूरी बताया।

पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र में एक श्रमिक के साथ कथित मारपीट के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने ईंट भट्ठा संचालक और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मखदूम खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई और विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला तब सामने आया जब उन्नाव के गुलहेरिया क्षेत्र के धवानी गांव निवासी मिथुन कुमार ने अमरिया थाने में तहरीर दी।

सपा जिला उपाध्यक्ष को जेल भेजा उसने आरोप लगाया कि वह अमरिया के धुंधरी स्थित नाज ब्रिक फील्ड पर मजदूरी करता है। भट्ठा मालिक मखदूम खान और उसके भाई सारिक खान ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। नकटादाना चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।

सपाई ने काटा हंगामा जिसके बाद जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, पूर्व महासचिव यूसुफ कादरी और पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रसून द्विवेदी को सौंपते हुए कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में की गई बताया। वहीं दूसरी ओर श्रमिक के समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोपी ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की और मजदूर को न्याय दिलाने की अपील की।

भाई ने लगाया पक्षपात का आरोप मखदूम खान के भाई ने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी थी, लेकिन भारी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की। उनका कहना है कि इसी दबाव के चलते देर रात तक जमानत नहीं मिल सकी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अमरिया के उप जिलाधिकारी मयंक गोस्वामी और सीओ सदर नताशा गोयल स्वयं मौके पर मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यह निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक थी।