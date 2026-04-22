निशा के परिवार से मिलने जा रहे सपा प्रतिनिधि मंडल पर पथराव, गांव जाने से रोका, पूर्व मंत्री समेत कई घायल
गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा प्रतिनिधि मंडल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने सपाइयों को गांव के बाहर ही रोक दिया। पथराव के चलते पूर्व मंत्री समेत कई लोग घायल हो गए।
Ghazipur News: गाजीपुर जिले के करंडा के कटारिया गांव में युवती की मौत के मामले में परिवार से मिलने पहुंचे सपा के प्रतिनिधि मंडल और ग्रामीणों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से पत्थर चलने लगे जिसमें पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा समेत कई लोगों को चोट लगी। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया जहां डॉक्टरों ने इलाज किया।
जानकारी के अनुसार बीते 15 अप्रैल को युवती रिता विश्वर्मा का शव गंगा नदी में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से इस मामले को लगातार तूल दिया जा रहा है। जिसका ग्रामीण खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा का प्रतिनिधि मंडल सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, विधायक जैकिशन साहू, विधायक विरेंद्र यादव, जमानियां विधायक प्रतिनिधि मन्नू सिंह पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने बुधवार को कटरियां गांव गया। लेकिन प्रतिनिधि मंडल के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों के होने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया।
पुलिस फोर्स भी हुई पथराव की शिकार
ग्रामीणों का कहना था कि मामले पर राजनीति न की जाए और केवल प्रतिनिधि मंडल के लोग ही मिलने जाए। इसी बात को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा समेत सपा के कई नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण घायल हो गए। सभी का मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में इलाज किया गया। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम के कई जवान भी चोटिल हुए हैं। मौके पर सीओ सिटी शेखर सेंगर, कोतवाल महेंद्र सिंह, करंडा इंस्पेक्टर समेत कई थानों की फोर्स मौजूद है।
दो दिन पहले सपाइयों ने किया था प्रदर्शन
गाजीपुर के कटरिया गांव की लड़की निशा विश्वकर्मा की मौत के मामले और समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव रीता विश्वकर्मा के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सपा ने सोमवार को सरजू पांडेय पार्क पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद जुलूस निकालकर डीएम और एसपी के यहां गए और शिकायती पत्र सौंपा।
पीड़ित परिवार से मिला था भाजपा का प्रतिनिधि मंडल
करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया ग्राम में बीते 15 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 16 वर्षीय नीशा विश्वकर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मिला था। भाजपा वाराणसी जिलाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने परिजनों से बातचीत करते हुए आश्वस्त किया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने नीशा के पिता सियाराम विश्वकर्मा और अन्य परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी लिया। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और संबंधित उच्चाधिकारियों से नियमित संपर्क में हैं, ताकि जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।