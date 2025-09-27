मॉल में धर्मांतरण मामले में बयान देकर फंसा सपा का प्रतिनिधिमंडल, पीड़िता पहुंची थाने

देवरिया के चर्चित एसएस मॉल में धर्मांतरण के मामले में जांच के लिए देवरिया आया सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल यहां पर बयान देकर फंस गया है। प्रतिनिधिमंडल पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए पीड़िता थाने पहुंची है और पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।

देवरिया के चर्चित एसएस माल में धर्मांतरण मामले में सपा के प्रतिनिधि मंडल का बयान विवादों में आ गया है। मामले में पीड़िता सपा नेताओं के खिलाफ थाने पहुंच गई है। उसने नाम लेने, एक युवक से अवैध संबंध बताने और चोरी का रुपया खाते में मंगाने का गलत बयान देने का आरोप सपा प्रतिनिधिमंडल पर लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। इसके बाद मामला बढ़ता जा रहा है। पुलिस इस मामले में उच्चाधिकारियों से राय ले रही है।

देवरिया शहर के रामलीला मैदान में चलने वाले एसएस माल व ईजी मार्ट में धर्मांतरण को लेकर केस दर्ज हुआ है। इस मामले में एसएस माल मालिक उस्मान गनी, उसका भाई इसराफिल, साले गौहर अली को पुलिस जेल भेज चुकी है। जबकि उस्मान की पत्नी तरन्नूम अभी भी फरार चल रही है। 25 सितंबर को देवरिया सपा का प्रतिनिधिमंडल आया और उस्मान के परिजनों से मुलाकात की। नेतृत्व कर रहे एमएलसी लाल बहादुर यादव ने बयान भी दिया। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है।

आरोप लगाया है कि गुरुवार को उस्मान गनी व उसके परिजनों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल आया, जिसमें विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव, पूर्व विधायक गजाला लारी, सपा प्रवक्ता मनीष सिंह, सांसद सलेमपुर रमाशंकर विद्यार्थी, सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद, परेवज आलम समेत 20 से अधिक सपा नेता आए। परिवार से मिलने के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर मेरे ऊपर गलत आरोप व चारित्रिक हनन किए। बिना किसी जानकारी के 10 लाख रुपये चोरी का आरोप लगाया गया और किसी अन्य दो लोगों से अवैध संबंध का नाम लेते हुए बताया गया।

इसके साथ ही आए दिन मुझ पर मुकदमा वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। मैं अमर्यादित टिप्पणी व झूठे चोरी के इल्जाम से काफी दुखी व मर्माहत हूं। समाज के अनैतिक प्रश्नों से काफी टूट चुकी हूं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।