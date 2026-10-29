सपा ने भाजपा को लखनऊ में दी बड़ी मात, सारे सिटिंग MLC जीते, सिर्फ अवनीश हार गए कांति से

यूपी में एमएलसी की सभी 11 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। दस सीटों पर सिटिंग एमएलए ही दोबारा चुन लिए गए हैं। केवल लखनऊ में उलटफेर हुआ है। यहां भाजपा के मौजूदा एमएलसी अवनीश को सपा की कांति सिंह ने हरा दिया है।

यूपी में विधान परिषद (एमएलसी) की खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सभी 11 सीटों पर फैसला आ गया है। भाजाप ने छह और सपा ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार सपा को दो सीटों का फायदा हुआ है। भाजपा ने पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए अपनी सीटें बरकरार रखीं हैं। मैदान में उतरे सभी सिटिंग एमएलसी चुनाव जीत गए हैं। सिर्फ लखनऊ खंड स्नातक सीट पर भाजपा के अवनीश कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। सपा की कांति सिंह ने उन्हें हराया है। बाकी सभी 10 प्रत्याशी अपनी सीटें बचाने में सफल रहे हैं।

खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों में से चार भाजपा व दो सपा ने जीती हैं। वहीं खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटों में से तीन सपा ने और दो भाजपा ने जीती हैं। लखनऊ खंड स्नातक सीट से सपा की कांति सिंह चुनाव जीती हैं। उन्होंने भाजपा के इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह को 17127 मतों से चुनाव हराया। कांति सिंह को 56905 मत मिले और अवनीश सिंह को 39778 वोट प्राप्त हुए।

वाराणसी खंड स्नातक सीट से सपा प्रत्याशी और मौजूदा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के केदारनाथ सिंह को 19932 वोटों से हरा दिया। आशुतोष सिन्हा को 55046 मत प्राप्त हुए और केदारनाथ सिंह को 35114 मत प्राप्त हुए।

ध्रुव त्रिपाठी व आकाश अग्रवाल ने पाला बदलकर बचाई सीट गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के ध्रुव त्रिपाठी इस बार भाजपा से जीते हैं। पिछली बार यह उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ से चुनाव जीते थे। यह संघ के एकमात्र सदस्य विधान परिषद में थे। अब इनके भाजपा में जाने से पांच दशक बाद सदन में शिक्षक दल का सूफड़ा साफ हो गया है। आगरा खंड शिक्षक सीट से निर्दलीय जीतकर आए आकाश अग्रवाल इस बार सपा से चुनाव जीते हैं। पिछली बार यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे।

वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सबसे लंबी मतगणना वाराणसी खंड स्नातक सीट पर मंगलवार को अन्य विधान परिषद सीटों के साथ मतगणना शुरू हुई। 10 सीटों के नजीते बुधवार की देर रात तक आ गए। सिर्फ वाराणसी खंड स्नातक सीट पर मतगणना गुरुवार को दोपहर बाद खत्म हो सकी। यहां 55 घंटे मतगणना चली। यहां पर भाजपा नेताओं ने गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया व धरना भी दिया। जिसके कारण काउंटिंग कुछ देर रूकी भी रही।

कहां कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीता मेरठ स्नातक सीट पर मौजूदा एमएलसी और भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने सपा के प्रमेंद्र भाटी को हराया है। इसी तरह मेरठ शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद्र शर्मा ने सपा के नितिन तोमर को पराजित किया। बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लो फिर से एमएलसी बने हैं। उन्होंने सपा के दानिश अख्तर को भारी मतों से हराया है।

लखनऊ शिक्षक सीट पर भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सपा के सुशील कुमार को हराया। आगरा स्नातक सीट पर मौजूदा एमएलसी और भाजपा प्रत्याशी मानवेन्द्र सिंह ने सपा के शशांक यादव को हराया। गोरखपुर- फैजाबाद शिक्षक सीट पर भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने निर्दल राजीव यादव को हराया। यहां सपा तीसरे स्थान पर रही।