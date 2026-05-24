सपा पार्षद को मिला न्याय; हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ मेयर ने शपथ दिलाई, देरी की वजह भी बताई

लखनऊ मेयर सुषमा खर्कवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सपा पार्षद ललित तिवारी को पद की शपथ दिलाई। भाजपा पार्षद का चुनाव रद्द होने पर कोर्ट ने ललित को निर्वाचित घोषित किया था।

लखनऊ की बीजेपी मेयर सुषमा खर्कवाल ने रविवार को सपा पार्षद ललित तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिला दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज किए जाने के तीन दिन बाद यह शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। शपथ दिलाते ही मेयर के अधिकार भी बहाल हो गए। शपथ ग्रहण समारोह लालबाग स्थित नगर निगम कार्यालय में आयोजित किया गया। शुरुआत में सभी लोग राजकुमार हॉल में एकत्र हुए थे, लेकिन बाद में मेयर ने अपने चैंबर में शपथ दिलाने का निर्णय लिया। नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में फैजुल्लागंज वार्ड से निर्वाचित घोषित किए गए ललित तिवारी ने पार्षद पद की शपथ ली।

2023 निकाय चुनाव से जुड़ा है मामला यह मामला निकाय चुनाव-2023 से जुड़ा हुआ है। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला ने ललित तिवारी को 1672 वोटों से हराया था। बाद में ललित तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि प्रदीप शुक्ला ने अपने चुनावी हलफनामे में दूसरी शादी की जानकारी छिपाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपों को सही मानते हुए भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर दिया और दूसरे स्थान पर रहे ललित तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित करने का आदेश दिया।

अचानक तबीयत खराब होने से हुई देरी- खर्कवाल शपथ ग्रहण में हुई देरी पर मेयर सुषमा खर्कवाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले वह मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में गई थीं, जहां देशभर के कई मेयर और नगर आयुक्त शामिल हुए थे। वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शनिवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रविवार सुबह शपथ ग्रहण करा दिया गया।

सपा पार्षद ललित तिवारी ने बताई न्याय की जीत मेयर ने कहा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में चुनाव निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाता है, लेकिन अदालत ने दूसरे नंबर के प्रत्याशी को शपथ दिलाने का आदेश दिया, जिसका नगर निगम ने पालन किया। वहीं, ललित तिवारी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।