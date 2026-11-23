आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे महज दो सीटों पर जीत मिली थी- यानी उसका स्ट्राइक रेट लगभग 0.5 फीसदी रहा था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के घर पर शुरू हुई समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की मीटिंग।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सोमवार दोपहर नई दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के घर पर हुई इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की बातचीत "सौहार्दपूर्ण माहौल" में हुई, और दोनों पार्टियां जल्द ही एक फार्मूला तैयार करेंगी और 2-3 दिनों में इसकी घोषणा करेंगी।

हालांकि, बैठक से पहले सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने सहयोगी दल कांग्रेस से "विनम्र अपील" करते हुए उसके नेताओं को "जमीन पर उतरने" की सलाह दी है।

सुमन ने कहा, "हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र अपील करते हैं कि वे कृपया जमीन पर उतरें, जमीनी हकीकत को समझें और वास्तविक स्थिति पर विचार करें। अगर वे इस नजरिए से सोचेंगे, तो मेरा मानना है कि समझौते पर पहुंचना आसान होगा, नतीजे भी अच्छे आएंगे और हम सरकार बनाने में सफल होंगे।"

2022 के स्ट्राइक रेट ने तय किया मोलभाव का आधार सपा सांसद के इस बयान को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन के संदर्भ में देखा जा रहा है, जब सपा और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, जबकि दोनों विपक्षी दलों का प्रदर्शन बिल्कुल अलग रहा था।

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे महज दो सीटों पर जीत मिली थी- यानी उसका स्ट्राइक रेट लगभग 0.5 फीसदी रहा था। इसके उलट, समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़कर 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका स्ट्राइक रेट करीब 32 फीसदी रहा था। यही वजह है कि सपा अब सीट बंटवारे में जमीनी ताकत और जीत की क्षमता को सबसे बड़ा आधार बना रही है।

दोनों दलों के चार-चार दिग्गजों की टीम करेगी मंथन दिल्ली में सोमवार से शुरू होकर मंगलवार तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए दोनों दलों ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल तय कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में हर एक सीट पर अलग-अलग चर्चा होने की उम्मीद है।

समाजवादी पार्टी की टीम: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बातचीत के लिए चार सदस्यीय पैनल बनाया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, घोसी से सांसद राजीव राय और कैराना से सांसद इकरा हसन शामिल हैं। बैठक से कुछ घंटे पहले सोमवार को राजीव राय ने स्पष्ट कहा, "हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले दिन से कह रहे हैं कि 'जिताऊ क्षमता' ही सीटों के बंटवारे का मुख्य आधार होगी।"

कांग्रेस की टीम: कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा कर रही हैं। उनके साथ पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं।