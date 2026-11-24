सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत दूसरे दिन मंगलवार को जारी रही। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सभी सीटों पर बातचीत चल रही है। जब तक फैसला नहीं हो जाता बातचीत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब हर एक सीट पर बातचीत होगी तो इसमें समय तो लगेगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत दूसरे दिन मंगलवार को जारी रही। इस बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने संकेत दिया कि सपा कांग्रेस के सीट बंटवारे में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सीट टू सीट डिस्कशन (बातचीत) की है। बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हुई लेकिन 403 सीटें तो बहुत होती हैं न। तो अभी बातचीत पूरी हो नहीं हो पाई है लेकिन आप भरोसा रखिए, ये गठबंधन, अगले दो दौर की बैठकों में हम पूरा कर लेंगे।

सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सभी सीटों पर बातचीत चल रही है। जब तक फैसला नहीं हो जाता बातचीत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब हर एक सीट पर बातचीत होगी तो इसमें समय तो लगेगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी ने खुद कोई सीट नहीं मांगी है बल्कि सभी सीटों पर बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक बहुत जल्दी होगी। दो-तीन दिन में ही बैठक हो सकती है।

कांग्रेस ने क्या कहा? सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी से हो रही बातचीत पर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर सीट पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर बातचीत हो रही है। एक-एक सीट पर दोनों पक्ष अपना-अपन पक्ष रख रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में सीटों पर चर्चा हो चुकी है। जिन सीटों पर चर्चा बाकी है उन पर अगली बैठक में होगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पूरी तैयारी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि सपा और कांग्रसे में अच्छा समझौता होगा।

26 सीटों पर अलग से कोई बात नहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 26 सीटों को लेकर अगल से कोई बातचीत नहीं हुई है।