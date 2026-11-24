सपा-कांग्रेस के सीट बंटवारे में वक्त लगेगा, रामगोपाल बोले- 403 सीटें बहुत होती हैं, दो मीटिंग और होगी
सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत दूसरे दिन मंगलवार को जारी रही। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सभी सीटों पर बातचीत चल रही है। जब तक फैसला नहीं हो जाता बातचीत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब हर एक सीट पर बातचीत होगी तो इसमें समय तो लगेगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत दूसरे दिन मंगलवार को जारी रही। इस बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने संकेत दिया कि सपा कांग्रेस के सीट बंटवारे में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सीट टू सीट डिस्कशन (बातचीत) की है। बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हुई लेकिन 403 सीटें तो बहुत होती हैं न। तो अभी बातचीत पूरी हो नहीं हो पाई है लेकिन आप भरोसा रखिए, ये गठबंधन, अगले दो दौर की बैठकों में हम पूरा कर लेंगे।
सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सभी सीटों पर बातचीत चल रही है। जब तक फैसला नहीं हो जाता बातचीत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब हर एक सीट पर बातचीत होगी तो इसमें समय तो लगेगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि किसी ने खुद कोई सीट नहीं मांगी है बल्कि सभी सीटों पर बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक बहुत जल्दी होगी। दो-तीन दिन में ही बैठक हो सकती है।
कांग्रेस ने क्या कहा?
सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी से हो रही बातचीत पर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर सीट पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर बातचीत हो रही है। एक-एक सीट पर दोनों पक्ष अपना-अपन पक्ष रख रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में सीटों पर चर्चा हो चुकी है। जिन सीटों पर चर्चा बाकी है उन पर अगली बैठक में होगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पूरी तैयारी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि सपा और कांग्रसे में अच्छा समझौता होगा।
26 सीटों पर अलग से कोई बात नहीं
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 26 सीटों को लेकर अगल से कोई बातचीत नहीं हुई है।
अखिलेश ने बातचीत के लिए बनाई है 4 सदस्यीय कमेटी
बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीट शेयरिंग की बातचीत के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के नेतृत्व में चार सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में रामगोपाल यादव, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन चौधरी शामिल हैं। कांग्रेस-सपा के बीच सोमवार से बातचीत हो रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें