यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ गई है। इकरा चौधरी ने इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी एक नेता से बड़ी है। जानिए 100 सीटों की मांग, 26 सीटों के प्रस्ताव और गठबंधन को लेकर सपा का रुख।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत शुरू होते ही दोनों दलों के बीच खींचतान सामने आने लगी है। सपा की ओर से मंगलवार रात पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने नाराजगी जताई। कांग्रेस जहां यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कम से कम 100 सीटें मांग रही है, वहीं सपा का कहना है कि सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना यानी ‘विनिबिलिटी’ के आधार पर होना चाहिए।

इस बीच सपा की कैराना से सांसद इकरा चौधरी ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इमरान मसूद से बड़ी पार्टी है और गठबंधन भी किसी एक व्यक्ति से बड़ा होता है। इकरा सपा की उस टीम का हिस्सा हैं, जो कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रही है।

सपा-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर क्या है विवाद? इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इकरा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले 181 सीटों की सूची सपा को दी थी। इसके बाद सोमवार को 131 सीटों की सूची सामने आई। इकरा ने दावा किया कि सपा की ओर से कांग्रेस को देने के लिए प्रस्तावित 26 सीटों की सूची भी कांग्रेस ने ही सार्वजनिक कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई नेता सार्वजनिक रूप से बयान देने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जबकि सपा अनुशासित पार्टी है और उसके नेतृत्व ने अनावश्यक बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं।

सपा ने किन सीटों पर समझौते से इनकार किया? इकरा चौधरी ने कहा कि बातचीत की शुरुआत में ही सपा ने स्पष्ट कर दिया था कि जिन सीटों पर उसके मौजूदा विधायक हैं, वहां सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस ने शुरुआत में 2022 के विधानसभा चुनाव को सीटों के आकलन का आधार न बनाने की मांग की थी। सपा ने इस मांग को स्वीकार किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का विश्लेषण करने की बात कही।

हालांकि, इकरा का कहना है कि 2022 का विधानसभा चुनाव सबसे हालिया विधानसभा चुनाव है। इसलिए उस चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करना जरूरी है। उनका मानना है कि पिछले चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई, वहां के कारणों को समझे बिना आगे जीत हासिल करना और सरकार बनाना मुश्किल होगा।

पांच उम्मीदवारों की सूची पर कांग्रेस की आपत्ति सपा ने मंगलवार रात यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। कांग्रेस ने इसे बिना सलाह-मशविरा किए एकतरफा फैसला बताया। इस पर इकरा चौधरी ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों की सूची दी थी, जिन पर वह उसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी। इसके बाद ही पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए।

उन्होंने कहा कि ये वे सीटें हैं, जहां सपा बड़े अंतर से जीत चुकी है और उसके मौजूदा विधायक हैं। ऐसी सीटों पर पार्टी समझौता नहीं करेगी। हालांकि, कांग्रेस के साथ सभी सीटों पर चर्चा के लिए सपा तैयार है।

‘सीटों की कोई ऊपरी या निचली सीमा तय नहीं’ कांग्रेस की ओर से 100 सीटों से कम पर समझौता न करने की बात कही जा रही है। इस पर इकरा चौधरी ने कहा कि सपा की ओर से सीटों की संख्या को लेकर कोई ऊपरी या निचली सीमा तय नहीं की गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी तरफ से सीटों की कोई ऊपरी या निचली सीमा तय नहीं है। कांग्रेस को बस हमें यह समझाना होगा कि जिन सीटों की वह मांग कर रही है, वहां उसकी जीत की संभावना है।’’

इकरा ने कहा कि सपा इस चुनाव को लेकर गंभीर है और उसके लिए यह चुनाव बेहद अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस भी उतनी ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन में आगे आएगी।

इमरान मसूद के ‘हम भिखारी नहीं हैं’ बयान पर क्या बोलीं इकरा? कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उनकी पार्टी भिखारी नहीं है। इस पर इकरा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इमरान मसूद से बड़ी है और गठबंधन भी किसी एक नेता से बड़ा है।

उन्होंने कहा कि मसूद की नाराजगी को समझा जा सकता है, क्योंकि किसी नेता को अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीटें छोड़नी पड़ें तो अगले चुनाव के लिए उसके राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन गठबंधन किसी व्यक्ति के अहंकार और महत्वाकांक्षा से बड़ा होता है।

इकरा ने यह भी कहा कि इमरान मसूद पहले भी कई बार गैर-जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं को अनुशासित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है और किसी एक व्यक्ति की नाराजगी से गठबंधन कमजोर नहीं होना चाहिए।