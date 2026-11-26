यूपी विधानसभा चुनाव: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की लगातार आ रही तीखी प्रतिक्रियाओं पर पलटवार करते हुए सपा के लोकसभा सांसद राजीव राय ने दिल्ली में कांग्रेस को पुराने चुनावी प्रदर्शन का आईना दिखाया।

साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में दरारें अब खुलकर सतह पर आ गई हैं। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के सांसदों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां दोनों दलों के नेता सार्वजनिक मंचों से एक-दूसरे के पिछले चुनावी आंकड़े और हैसियत गिनवाने लगे हैं।

सपा सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को दिखाया आईना कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की लगातार आ रही तीखी प्रतिक्रियाओं पर पलटवार करते हुए सपा के लोकसभा सांसद राजीव राय ने दिल्ली में कांग्रेस को पुराने चुनावी प्रदर्शन का आईना दिखाया। राजीव राय ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम अपना घोषणापत्र जारी कर रहे हैं, और उन्हें उस पर भी आपत्ति है। वे तर्क देते हैं कि 2017 में हमारे पास इतनी सीटें थीं, इसलिए हमें अब भी इतनी चाहिए। लेकिन 2017 में सरकार इसी वजह से गिरी थी; क्या आप चाहते हैं कि वो फिर से गिर जाए? फिर वे 2022 का जिक्र करते हैं... हम 45 सीटों से बढ़कर 125 पर पहुंच गए, जबकि आप 7 से घटकर 2 पर आ गए।"

राजीव राय ने आगे स्पष्ट किया कि गठबंधन की शर्तें न तो राजीव राय तय करेंगे और न ही इमरान मसूद। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व बेहद समझदार है और उसका एकमात्र लक्ष्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए सपा सांसद ने कहा, "मेरी सलाह है कि मीडिया में बार-बार इस तरह की बयानबाजी करने से केवल भारतीय जनता पार्टी के हित ही सधते हैं।"

इमरान मसूद के तीखे तेवर- 'हम कबाड़ सीट नहीं लेंगे' दूसरी ओर, लखनऊ में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 सीटों पर कांग्रेस के मान जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए बेहद तल्ख लहजे में सवाल उठाया। मसूद ने कहा, "तो फिर हमारे चुनाव लड़ने का मतलब ही क्या रह जाता है? क्या हम इस चुनाव का मजाक बना रहे हैं? हमें अपनी खुद की पार्टी का अस्तित्व स्थापित करना है; हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, और मैं इसे बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, वह करूंगा।"

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पूछे जाने पर कहा, "हम कबाड़ सीट नहीं लेंगे। ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप हमें कबाड़ सीट दोगे तो हम नहीं लेंगे। आप लड़ लीजिए न उन सीटों पर, इतना आपको जीतने की क्षमता दिखाई दे रही है तो आप लड़ो वो सीट। हम क्यों लड़ेंगे? हमें वहीं लड़ना है, जहां हम रिजल्ट दे पाएंगे। अपने संगठन को, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमारी जीतने की क्षमता को तय करने का अधिकार हमारी पार्टी का है, आपके पास नहीं होगा। आपकी पार्टी का अधिकार आपके पास है, आप करिए।"

सपा के चुनावी घोषणापत्र ('जन-मन घोषणापत्र') के विमोचन कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के सवाल पर भी मसूद ने अनभिज्ञता जताते हुए सपा के एकतरफा फैसलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उम्मीदवारों की सूची भी समाजवादी पार्टी की है और घोषणापत्र भी समाजवादी पार्टी का ही है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको इसके बजाय उन्हीं से पूछना चाहिए।"

गठबंधन के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए सहारनपुर सांसद ने कहा कि गठबंधन की परिभाषा के अनुसार आमतौर पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सब कुछ साझा होता है, लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।