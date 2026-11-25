समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने से कांग्रेस नाराज है। सीट बंटवारे की बातचीत के बीच इमरान मसूद ने सपा की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पार्टी भाजपा से लड़ना चाहती है या कांग्रेस से? गठबंधन में सीटों को लेकर तनाव के संकेत।

सपा की उम्मीदवार सूची से कांग्रेस नाराज, इमरान मसूद बोले- गठबंधन को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सपा की उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आने के बाद गठबंधन में तनाव के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस सांसद और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने सपा के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बातचीत के साथ-साथ उम्मीदवारों की घोषणा करना गठबंधन को लेकर उसकी गंभीरता पर संदेह पैदा करता है।

समाजवादी पार्टी ने मंगलवार शाम यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। यह घोषणा कांग्रेस के साथ दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत के कुछ घंटे बाद हुई। इस दौरान सपा ने कांग्रेस को शुरुआती प्रस्ताव के तौर पर 403 सीटों में से 26 सीटें देने की बात कही थी।

उम्मीदवारों की घोषणा से कांग्रेस नाराज इमरान मसूद ने कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनावी घोषणाएं भी कर रही है। उन्होंने इसे गठबंधन की मंशा को लेकर सवाल खड़े करने वाला कदम बताया। मसूद ने कहा, “जो कुछ यहां हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में गंभीरता की कमी है। एक तरफ आप (समाजवादी पार्टी) बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ घोषणाएं कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।”

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं, "'उनको अच्छी नहीं लगती बुलंदी मेरी, उनको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है' - बस यही जवाब है... कांग्रेस जब चाहेगी अपने उम्मीदवार उतारेगी; इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप गठबंधन के बीच ऐसा बर्ताव करते हैं, तो फिर यह गठबंधन नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से कोई गंभीरता नहीं है।"

कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की थी रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 181 विधानसभा सीटों की मांग की थी, जबकि सपा की ओर से शुरुआती प्रस्ताव में 26 सीटें देने की बात सामने आई। हालांकि, सीटों की मांग और प्रस्ताव से जुड़ी सूची की दोनों पक्षों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस पहले ही सहारनपुर जिले की सीटों पर उम्मीदवार चयन में अपनी भूमिका की मांग कर चुकी थी। इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद हैं।

सपा की पहली सूची में पांच नाम समाजवादी पार्टी की पहली सूची में चार मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि एक सीट पर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया गया है। सूची में शामिल नाम इस प्रकार हैं:

उमर अली खान - बेहट

आशु मलिक - सहारनपुर

नाहिद हसन - कैराना

महबूब अली - अमरोहा

ज्योति लोधी - ललितपुर बेहट और सहारनपुर सीटें कांग्रेस की उन संभावित 181 सीटों की सूची में शामिल बताई गई हैं, जिनकी पार्टी ने मांग की थी। ललितपुर सीट फिलहाल भाजपा के पास है, जहां सपा ने ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया है।

मसूद बोले- तय करना होगा भाजपा से लड़ना है या हमसे सपा की उम्मीदवारों की घोषणा पर नाराजगी जताते हुए इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पार्टी कांग्रेस से मुकाबला करना चाहती है या भाजपा से।

उन्होंने कहा, “जब आपने मेरे खिलाफ यह घोषणा कर दी है, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से या भाजपा से। यह तय करना होगा कि आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं या हमसे।”