सैफई महोत्सव नहीं मना पाने का मलाल एआई से पूरा कर रहे सपा मुखिया, राजभर का अखिलेश पर तंज
ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा, समाजवादी पार्टी की राजनीति एआई वीडियो और सोशल मीडिया तक सिमटती दिख रही है। अखिलेश यादव सैफई महोत्सव नहीं मना पाने का मलाल एआई से वीडियो बनाकर पूरा कर रहे हैं।
Om Prakash Rajbhar: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा। राजभर ने अखिलेश यादव पर एआई से बनाए जा रहे वीडियो को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सैफई महोत्सव नहीं मना पाने का मलाल वह एआई के जरिए पूरा कर रहे हैं।
राजभर ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि अगर अखिलेश यादव को एआई का इतना ही शौक है तो वह अपनी पार्टी का नाम 'समाजवादी' से बदलकर 'एआई-वादी' रख लें। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा और सिद्धांतों पर खड़ी हुई थी, उसे एआई वीडियो और सोशल मीडिया की राजनीति तक सीमित कर दिया गया है।
एआई वीडियो तक सिमट गई है सपा
राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जय प्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और जनेश्वर मिश्रा जैसे नेताओं के सिद्धांतों को आधार बनाकर की थी। उनके मुताबिक, आज उसी पार्टी की राजनीति एआई वीडियो और सोशल मीडिया तक सिमटती दिखाई दे रही है। सुभासपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे कभी 'धरतीपुत्र' मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी कहा जाता था, वह अब एसी कमरे में बैठकर एआई वीडियो बनाकर खुश हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति गांव, गरीब और किसान के बीच जाकर तथा जमीन पर पसीना बहाकर होती है, मोबाइल की स्क्रीन पर नाच-गाना करने और एआई रील बनाने से नहीं।
10 साल से सत्ता से बाहर हैं अखिलेश यादव
राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पिछले करीब 10 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं और उन्हें जनता के बीच लगातार जाकर संवाद करना चाहिए था। राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो पिछले वर्षों में प्रदेश के अलग-अलग गांवों में जाकर लोगों से मिल सकते थे और उनकी समस्याएं सुन सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय सोशल मीडिया और एसी कमरों की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अब जब राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो जनता के बीच जाने के बजाय एआई के जरिए वीडियो बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोरंजन किया जा रहा है। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गैर-यादव पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज अब पुराने राजनीतिक नारों और दावों से प्रभावित होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों और बहुजनों को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और उनके लिए संघर्ष करे।
2027 में सपा को जवाब देगी जनता
राजभर ने कहा कि खेत-खलिहान और गांव की राजनीति छोड़कर इंटरनेट पर एआई वीडियो बनाने से जनता का भरोसा हासिल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की गरीब जनता एआई वीडियो वाली राजनीति का जवाब चुनाव में देगी। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि 2027 में जनता ऐसा जवाब देगी कि समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल का हैंडल-पैंडिल तक ढूंढने की नौबत आ सकती है। अपने बयान के अंत में ओम प्रकाश राजभर ने 'जय भारत, जय श्रीराम, जय परशुराम, जय श्रीकृष्ण और जय महाराजा सुहेलदेव' के नारे के साथ अपनी बात समाप्त की। राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और सुभासपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।