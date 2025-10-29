बिहार के चुनावी रण उतरेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल- तेजस्वी के साथ करेंगे संयुक्त रैली

संक्षेप: Bihar election: सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार के चुनावी रण उतरेंगे। अखिलेश यादव एक नवंबर से प्रचार के लिए उतर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव भर वह आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे।

बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव एक नवंबर से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं और चुनाव अभियान के दौरान रैलियों को संबोधित करने की संभावना है। हालांकि पार्टी की ओर से विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगले एक-दो दिनों में प्रचार कार्यक्रम का अंतिम खाका तैयार कर लिया जाएगा।

बिहार के चुनावी रणक्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली नवंबर से प्रचार के लिए उतरेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव भर वह आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली भी संबोधित करेंगे। करहल विधायक और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव गुरुवार से बिहार में डेरा डालेंगे। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि डिंपल यादव भी बिहार में चुनावी जनसभा संबोधित कर सकती हैं।

इंडिया गठबंधन में सपा की सक्रियता बढ़ी बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सक्रियता को गठबंधन की एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के दौरे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि विपक्षी दलों में नई रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है।