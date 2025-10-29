Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP chief Akhilesh Yadav will hold a joint rally with Rahul and Tejashwi yadav for Bihar election
बिहार के चुनावी रण उतरेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल- तेजस्वी के साथ करेंगे संयुक्त रैली

बिहार के चुनावी रण उतरेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल- तेजस्वी के साथ करेंगे संयुक्त रैली

संक्षेप: Bihar election: सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार के चुनावी रण उतरेंगे। अखिलेश यादव एक नवंबर से प्रचार के लिए उतर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव भर वह आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे।

Wed, 29 Oct 2025 11:59 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव एक नवंबर से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं और चुनाव अभियान के दौरान रैलियों को संबोधित करने की संभावना है। हालांकि पार्टी की ओर से विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगले एक-दो दिनों में प्रचार कार्यक्रम का अंतिम खाका तैयार कर लिया जाएगा।

बिहार के चुनावी रणक्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली नवंबर से प्रचार के लिए उतरेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव भर वह आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली भी संबोधित करेंगे। करहल विधायक और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव गुरुवार से बिहार में डेरा डालेंगे। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि डिंपल यादव भी बिहार में चुनावी जनसभा संबोधित कर सकती हैं।

इंडिया गठबंधन में सपा की सक्रियता बढ़ी

बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सक्रियता को गठबंधन की एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के दौरे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि विपक्षी दलों में नई रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि

दो चरणों में चुनाव, मतगणना 14 नवंबर को

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण की 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी 243 सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |