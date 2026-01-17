किसकी वोटर लिस्ट सही? यूपी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सपा: अखिलेश यादव

Hindustan Hindi News
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर को लेकर लीगल टीम से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाए।

Jan 17, 2026 07:37 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर को लेकर लीगल टीम से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाए, जिससे यह बात साफ हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है या भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सही है। भाजपा की सरकार में जितने पौराणिक मंदिर तोड़े गए हैं, उतना किसी राजा ने नहीं तोड़े। भाजपा सरकार में पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, मीडिया भाजपा के साथ है।

सपा मुखिया ने शनिवार को भुवनेश्वर में विजन इंडिया कार्यक्रम के बाद बताचीत में कहा कि हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं मिशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गरीब का इलाज फ्री हो। समाजवादी सरकार में गरीब को कार्ड नहीं दिखाना पड़ता था। अस्पतालों में फ्री इलाज होता था। अगर विकसित भारत का नारा दे रहे हैं। अमृत काल चल रहा है और कोई कार्ड की वजह से वापस हो जाए, उसका इलाज न हो पाए तो यह ठीक नहीं है। भाजपा सरकार में मंहगाई बहुत बढ़ गई है। बिजली, सिंचाई, खाद सब महंगा हो गया है। खेती का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार पैदावार की सही कीमत नहीं दे रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हर मोर्चे पर फेल है।

उन्होंने कहा कि मैं सैफई, इटावा में एक मंदिर बनवा रहा हूं, भाजपा के लोग उसमें कुछ न कुछ करते रहते है। भाजपा सरकार ने काशी का बहुत बुरा कर दिया है। अब न क्यूटो बना और न काशी रह गई। भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। हम सबका लक्ष्य भाजपा को हटाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कफ सिरप में घोटाला हुआ। नोटबंदी में घोटाला किया। मां गंगा की सफाई में घोटाला किया। ऐसे ही भाजपा के लोग एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीट जीत जाए, तब भी ईवीएम को पसंद नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है। आगे भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित देशों जर्मनी, जापान, अमेरिका हर जगह बैलेट से चुनाव होता है।

