किसकी वोटर लिस्ट सही? यूपी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सपा: अखिलेश यादव

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर को लेकर लीगल टीम से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर को लेकर लीगल टीम से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाए, जिससे यह बात साफ हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है या भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सही है। भाजपा की सरकार में जितने पौराणिक मंदिर तोड़े गए हैं, उतना किसी राजा ने नहीं तोड़े। भाजपा सरकार में पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, मीडिया भाजपा के साथ है।

सपा मुखिया ने शनिवार को भुवनेश्वर में विजन इंडिया कार्यक्रम के बाद बताचीत में कहा कि हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं मिशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गरीब का इलाज फ्री हो। समाजवादी सरकार में गरीब को कार्ड नहीं दिखाना पड़ता था। अस्पतालों में फ्री इलाज होता था। अगर विकसित भारत का नारा दे रहे हैं। अमृत काल चल रहा है और कोई कार्ड की वजह से वापस हो जाए, उसका इलाज न हो पाए तो यह ठीक नहीं है। भाजपा सरकार में मंहगाई बहुत बढ़ गई है। बिजली, सिंचाई, खाद सब महंगा हो गया है। खेती का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार पैदावार की सही कीमत नहीं दे रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हर मोर्चे पर फेल है।