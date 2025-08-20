SP Chief Akhilesh Yadav said DM not Working Affidavit not found was a lie on SIR Election Commission डीएम कर रहे खानापूर्ति, एफिडेविट न मिलने की बात झूठी- चुनाव आयोग पर भड़के अखिलेश यादव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मतदाताओं के नाम काटने के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम जौनपुर, जिलाधिकारी कासगंज और जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी ने जो जवाब दिए वो यह साबित करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का यह दावा गलत है कि उन्हें सपा की ओर से हलफनामे नहीं मिले।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 20 Aug 2025 01:21 PM
यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मतदाताओं के नाम काटने के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि डीएम जौनपुर, जिलाधिकारी कासगंज और जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी ने जो जवाब दिए वो यह साबित करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का यह दावा गलत है कि उन्हें सपा की ओर से हलफनामे नहीं मिले। गौरतलब हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए किया था कि आयोग को सपा की ओर से हलफनामा नहीं मिला है।

इसपर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है? … जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM हमारे 18000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गये हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ मतलब एफ़िडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफ़िडेविट मिला ही नहीं, तो ये ज़िलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर ख़ानापूर्ति करेनवाले इन ज़िलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जाँच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही ना?

उन्होंने लिखा कि जो सीसीटीवी पर पकड़े गये हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गयी सफ़ाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आख़िरकार झूठ हारता ही है क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा-गोरखधंधा अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है, ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी ज़िंदगी जीने की सज़ा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो ‘चुनावी तीन तिगाड़ा’ है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस ’त्रिगुट’ की अदालत लगाएगी…

2022 विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव गहन जांच की मांग कर रहे हैं। जिला अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव नियमों के तहत और सटीक जानकारी के आधार पर किए गए हैं।

