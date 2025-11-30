अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी को बताया समाजद्रोही, कहा- बाहर से जीते और अंदर से हारे हुए हैं

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए उन्हें समाजद्रोही और अहंकारी बताया है। साथ ही कहा है कि ये लोग बाहर से तो जीत गए हैं और अंदर से हारे हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए उन्हें समाजद्रोही और अहंकारी बताया है। साथ ही कहा है कि ये लोग बाहर से तो जीत गए हैं और अंदर से हारे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी दलित विरोधी है और उन्हें घृणा से देखती है। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। इनमें अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण में न बुलाना और हाल ही में काम के दवाब में आत्महत्या करने वाले बीएलओ को लेकर उन्होंने उदाहरण दिए।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीडीए से नफ़रत करनेवाले कुछ नकारात्मक लोग, किन्हीं दो परिवारों के विरुध्द आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इसे बुरे लोगों के बुरे विचार से ज़्यादा कुछ और नहीं समझना चाहिए। ये वो ‘समाजद्रोही’ अहंकारी लोग हैं जो वर्चस्व की दुर्भावना से ग्रसित होकर:

- पिछडों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं,

- ⁠दलित सांसद को उसी के क्षेत्र में समारोह से बाहर रखकर अपमानित करते हैं और

- ⁠अल्पसंख्यक-आदिवासियों और आधी आबादी को अपने जुल्म और अत्याचार से प्रताड़ित करते हैं।

ये बाहर से जीते और अंदर से हारे हुए लोग हैं। ऊपरवाला इनकी अशांत बुद्धि को शांति प्रदान करे।

बता दें कि हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण नहीं मिला था। इस पर सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह दलित समाज से आते हैं, शायद इसीलिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। यह भाजपा की निम्न सोच का परिचायक है। उन्होंने कहा कि वो दलित समाज से हैं इसलिए नहीं बुलाया और इसी भावना के कारण राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया।