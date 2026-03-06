Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भाजपा सरकार के कारनामों से त्रस्त है जनता, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा: अखिलेश यादव

Mar 06, 2026 05:52 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। 

भाजपा सरकार के कारनामों से त्रस्त है जनता, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार का कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा साबित हो चुका है। यूपी की जनता भाजपा सरकार के कारनामों से त्रस्त है। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री झूंठे आंकड़ों से जनता को भ्रमित करते हैं जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तत्व और दबंग सत्ता के संरक्षण में बेलगाम है। सरेआम हत्याओं ओर अपराधों को अंजाम दे रहे है।

यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बुधवार को जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र परिवहन निगम के अनुबंधित बस के चालक ललई यादव की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। मुख्य आरोपी ने सड़क पर ललई यादव की गर्दन पर पैर रखकर दबा दिया। बुलन्दशहर में पचौता गांव में आयोजित मेले में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। आजमगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता की हत्या कर दी गयी। सरोजनीनगर के बिजनौर में महिला के मंगलसूत्र की लूट हो गयी। इसी तरह से लखनऊ के कृष्णानगर में इन्द्रलोक कॉलोनी निवासी महिला की चेन बाइक सवार बदमाशों ने लूट ली। चंदौली में फार्म हाउस में सो रहे युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

ये भी पढ़ें:सरकार की चुप्पी चिंताजनक, हिंद महासागर में अमेरिकी हमले पर अखिलेश ने BJP को घेरा

अपराधियों में कानून और पुलिस का डर नहीं

अखिलेश यादव ने कहा कि अपराधियों में कानून और पुलिस का डर नहीं है। भाजपा सरकार सो रही है। आपराधिक तत्वों और दबंगों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। भाजपा सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हर दिन सैकड़ों अपराध की घटनाएं हो रही हैं। आम जनता बेबस है। भाजपा सरकार के पास झूठ और झूठे दावों के अलावा कुछ नहीं है। इस सरकार में प्रदेश में कई तरह के माफिया पैदा कर दिए है। कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया तो कहीं अवैध लकड़ी माफिया उत्तर प्रदेश को लूट रहे है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की झूठे और लूट की सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। 2027 में जनता भाजपा की भ्रष्ट और अराजक सरकार को हटा देगी।

ये भी पढ़ें:सबसे बड़ा अपहरण! BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया; नीतीश पर अखिलेश का तंज

सपा प्रमुख अखिलेश ने साझा किया सारसों का वीडियो

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गृह जिले इटावा के खेतों में विचरण कर रहे सारस पक्षियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर एक बार फिर अपने पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया है। पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव समय-समय पर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विषयों को उठाते रहे हैं। उनके द्वारा साझा किए गए वीडियो के बाद इटावा में सारस पक्षियों की मौजूदगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वन विभाग के अनुसार हाल ही में प्रदेश में कराई गई सारस गणना में इटावा वन प्रभाग 3304 सारस पक्षियों के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। इससे पहले वर्ष 2025 में यहां करीब 3000, वर्ष 2024 में 3289 और वर्ष 2023 में 3280 सारस दर्ज किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि सारसों की बढ़ती संख्या वन विभाग, पर्यावरण संस्थाओं और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

ये भी पढ़ें:यूपी वाले पूछ रहे काला चश्मा इतना क्यों भाया है; योगी पर अखिलेश ने कसा तंज

यूपी में बढ़ गई सारस की संख्या

यूपी के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में कुल 20,628 सारस पाए गए, जो पिछले वर्ष के 19,994 की तुलना में 634 अधिक हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार सारस विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है और इसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह पक्षी मुख्यतः धान के खेतों, दलदली क्षेत्रों, तालाबों और जल स्रोतों के आसपास पाया जाता है तथा कीड़े-मकोड़े, छोटी मछलियां और अन्य छोटे जीव इसका भोजन होते हैं। जिला वन अधिकारी विकास नायक ने बताया कि इटावा में सारसों की अधिक संख्या वन विभाग, पर्यावरण संस्थाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि सारस संरक्षण के लिए आगे भी प्रयास जारी रहें।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Akhilesh Yadav Samajwadi Party CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |