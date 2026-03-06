भाजपा सरकार के कारनामों से त्रस्त है जनता, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनायें बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार का कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा साबित हो चुका है। यूपी की जनता भाजपा सरकार के कारनामों से त्रस्त है। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री झूंठे आंकड़ों से जनता को भ्रमित करते हैं जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तत्व और दबंग सत्ता के संरक्षण में बेलगाम है। सरेआम हत्याओं ओर अपराधों को अंजाम दे रहे है।

यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बुधवार को जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र परिवहन निगम के अनुबंधित बस के चालक ललई यादव की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी। मुख्य आरोपी ने सड़क पर ललई यादव की गर्दन पर पैर रखकर दबा दिया। बुलन्दशहर में पचौता गांव में आयोजित मेले में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। आजमगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता की हत्या कर दी गयी। सरोजनीनगर के बिजनौर में महिला के मंगलसूत्र की लूट हो गयी। इसी तरह से लखनऊ के कृष्णानगर में इन्द्रलोक कॉलोनी निवासी महिला की चेन बाइक सवार बदमाशों ने लूट ली। चंदौली में फार्म हाउस में सो रहे युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

अपराधियों में कानून और पुलिस का डर नहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अपराधियों में कानून और पुलिस का डर नहीं है। भाजपा सरकार सो रही है। आपराधिक तत्वों और दबंगों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। भाजपा सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हर दिन सैकड़ों अपराध की घटनाएं हो रही हैं। आम जनता बेबस है। भाजपा सरकार के पास झूठ और झूठे दावों के अलावा कुछ नहीं है। इस सरकार में प्रदेश में कई तरह के माफिया पैदा कर दिए है। कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया तो कहीं अवैध लकड़ी माफिया उत्तर प्रदेश को लूट रहे है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की झूठे और लूट की सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। 2027 में जनता भाजपा की भ्रष्ट और अराजक सरकार को हटा देगी।

सपा प्रमुख अखिलेश ने साझा किया सारसों का वीडियो समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गृह जिले इटावा के खेतों में विचरण कर रहे सारस पक्षियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर एक बार फिर अपने पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया है। पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव समय-समय पर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विषयों को उठाते रहे हैं। उनके द्वारा साझा किए गए वीडियो के बाद इटावा में सारस पक्षियों की मौजूदगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वन विभाग के अनुसार हाल ही में प्रदेश में कराई गई सारस गणना में इटावा वन प्रभाग 3304 सारस पक्षियों के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। इससे पहले वर्ष 2025 में यहां करीब 3000, वर्ष 2024 में 3289 और वर्ष 2023 में 3280 सारस दर्ज किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि सारसों की बढ़ती संख्या वन विभाग, पर्यावरण संस्थाओं और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।