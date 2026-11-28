जहां हम खड़े होते हैं...योगी के डायलॉग पर अखिलेश का पलटवार, अब न ये रहेंगे न इनकी लाइन
सीएम योगी ने अपने एक भाषण में कहा था कि जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। योगी के डायलॉग पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अब न ये रहेंगे न इनकी लाइन रहेगी। अखिलेश ने कहा कि यूपी चुनाव 2027 में जनता इनकी विदाई करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया भाषण में एक फिल्म का चर्चित डायलॉग हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, कहा था। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसी डायलॉग पर निशाना साधते हुए कहा कि अब न ये रहेंगे न इनकी लाइन। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि अब ये हमेशा के लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में जनता भाजपा को विदाई देगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अब इनके सारे डॉयलॉग्स फ़ेल हो गये हैं, इसीलिए बॉलीवुड के सहारे हैं, मतलब अब ये हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब जनता इनके डॉयलॉग्स सुनने के मूड में नहीं है। वर्चस्ववादियों की अहंकारी सोच हमेशा ही यही रही है कि कोई लाइन में ‘आगे’ रहे बाक़ी सब ‘पीछे’ या फिर कोई प्रभुत्ववादी सबसे ‘ऊपर’ रहे बाक़ी जनता ‘नीचे’ रहे। आम जनता को ‘पीछे-नीचे’ रखने की ये सोच ही पीडीए व संविधान विरोधी अलोकतंत्रकारी संकीर्ण सोच है। अब न ये रहेंगे न इनकी लाइन क्योंकि ‘पीड़ित पीडीए समाज’ लाइन लगाकर इनके ख़िलाफ़ वोट डालने जा रहा है। भाजपाई और उनके संगी-साथी याद रखें कि उप्र वाले यदि स्वागत ज़ोरदार करते हैं तो ‘विदाई’ उससे भी ज़्यादा शानदार और यादगार करते हैं।
उन्होंने कहा कि उनके 'संवाद' विफल हो गए हैं और अब वे बॉलीवुड के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह 2027 के यूपी चुनावों से पहले भाजपा के सत्ता से हमेशा के लिए विदा होने का संकेत है। उन्होंने सर्वोच्चतावादी सोच रखने वालों पर आम लोगों को पीछे या नीचे रखने का आरोप लगाया और इसे एंटी-पीडीए तथा संविधान-विरोधी करार दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि शोषित 'पीडीए' समाज एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट करेगा। इस पोस्ट में यूपी की उस परंपरा का जिक्र किया गया है, जिसमें लोगों का भव्य स्वागत किया जाता है और विदाई उससे भी अधिक भव्य होती है। इसमें सपा के 'पीडीए' (पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक) घोषणापत्र को चुनावी माहौल के बीच एक संवैधानिक कदम के रूप में पेश किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा दौरे के दौरान छात्रों को टैबलेट वितरित करने और जनसभा को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन की फिल्म का मशहूर डायलॉग हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है बोला। उन्होंने इस कथन के जरिए युवाओं को संबोधित किया और पिछली सरकारों पर निशाना साधा था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें