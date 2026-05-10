समय बिताने के लिए करना है कुछ...,योगी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश का वार; सीएम पर साधा निशाना

योगी कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा-‘समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ़ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी CM का मतलब बस यही रह गया है।’

UP News : योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रविवार की शाम हो गया। इसमें छह नए चेहरों को शामिल किया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा से बगावत कर भगवा खेमे में आए मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है तो कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेन्द्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही दो राज्यमंत्रियों डा.सोमेन्द्र तोमर और अजीत पाल सिंह को प्रमोशन देते हुए स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार पर एक बार फिर निशाना साधा है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा-‘समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ़ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी CM का मतलब बस यही रह गया है : Courier-Messenger। वैसे जनता पूछ रही है कि फ़िल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर? जनता का अनुरोध है कि फ़िल्म ध्यान से देखिएगा… हो सकता है ‘कर्मफल-कंसफल’ का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। हम तो यही मानते हैं कि मूल रूप से व्यक्ति नहीं उसका ‘लालच-लोभ’ ही बुरा होता है, जो धीरे-धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है।’

अखिलेश यादव ने आगे लिखा- ‘इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति ‘स्वार्थ’ को छोड़कर ‘परमार्थ’ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, वो मानवता के लिए सार्थक साबित हो सकता है। अपने अंदर की सौ बुराइयों के ऊपर चंद अच्छाइयां जीत हासिल कर सकती हैं, यही महाकाव्यों का गहरा आंतरिक संदेश है। अपनी गलतियों और दुर्भावनाओं के लिए प्रायश्चित करने का कोई स्थान नियत नहीं होता है, इसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए जो सैकड़ों लोगों के बीच ‘अंधेरे बंद परिसर’ में भी हो सकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय!’

इसके पहले भी कसा था तंज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इससे पहले भी योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा था। खासतौर से सपा से बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायक उनके निशाने पर थे। अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा था- ‘समाचार : उप्र में मंत्रिमंडल का विस्तार। जनता के विचार और सवाल: उप्र में मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियाँ हैं, इससे ज़्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं, क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाज़ा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमज़ोर को चुना जाएगा जिससे कि उसकी कमज़ोरी कुछ कम हो जाए? एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा तो चुनने का आधार क्या होगा? ⁠अगर ऐसा हुआ तो बाक़ी दल-बदलुओं का क्या होगा? उनकी उपेक्षा व अपमान को क्या कुछ ले-देकर शांत करा जाएगा? या उन्हें भी ये अहसास करा दिया जाएगा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है? बाक़ी छूटे हुए लोग क्या अपने को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे? वो अपने चुनाव क्षेत्र में मुँह दिखाने लायक बचेंगे क्या? इसके अतिरिक्त प्रश्न ये भी है कि उनके अपने दल के जो लोग मंत्री बनने के इंतज़ार में सूखकर काँटा हो गये हैं, उन बेचारों का क्या होगा? ’