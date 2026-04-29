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एकता और समावेशी विकास में विश्वास करती है सपा, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश का पलटवार

Apr 29, 2026 05:52 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, भाषा
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए दावा किया कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे विकास की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी। उन्होंने कहा, अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया है तो वह समाजवादियों ने सिखाया है।

एकता और समावेशी विकास में विश्वास करती है सपा, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश का पलटवार

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सपा को 'विकास विरोधी' बताए जाने पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि सपा एकता, समावेशिता और समान विकास में विश्वास करती है। यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है। हमारा नाम ही संविधान से प्रेरित है। हम भेदभाव खत्म करने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी 'गंगा-जमुनी तहजीब' और 'हिंदुस्तानियत' की पक्षधर है तथा ऐसी राजनीति का समर्थन करती है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को साथ लाती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए दावा किया कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे विकास की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी। उन्होंने कहा, अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया है तो वह समाजवादियों ने सिखाया है। हमने दिखाया कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की योजना और क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, जबकि वर्तमान परियोजनाएं अधूरी हैं। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर यादव ने कहा कि कई अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

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मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए

अखिलेश यादव ने कहा, मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजदूरी को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि श्रमिकों को कम से कम दिल्ली और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, महंगाई बढ़ने के बीच मजदूर किराया, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और परिवार का खर्च कैसे उठाएंगे? यादव ने सरकार पर उद्योगपतियों के साथ मिलीभगत कर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा अब इन मुद्दों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। इससे पहले, गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला था।

मोदी ने सपा पर महिला विरोधी मानसिकता रखने और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) जैसे दलों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया, जो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा को उत्तर प्रदेश की प्रगति पसंद नहीं है और वह राज्य को पुराने दौर में धकेलना चाहती है। मोदी ने कहा, समाजवादी पार्टी न केवल विकास विरोधी है, बल्कि महिला विरोधी भी है। हाल की घटनाओं ने उनकी मानसिकता को उजागर कर दिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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