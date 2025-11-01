Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP begins preparations for SIR to election forms new Lucknow executive
एसआईआर से चुनाव तक के लिए सपा ने शुरू की तैयारी, लखनऊ की नई कार्यकारिणी का गठन

एसआईआर से चुनाव तक के लिए सपा ने शुरू की तैयारी, लखनऊ की नई कार्यकारिणी का गठन

संक्षेप: विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने महानगर स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।  

Sat, 1 Nov 2025 07:52 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से लेकर चुनाव तक के लिए समाजवादी पार्टी ने महानगर स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर घोषित इस कार्यकारिणी में जमीनी स्तर पर काम करने और पीडीएम (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को साधने पर जोर दिया गया है। कार्यकारिणी की घोषणा 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पार्टी का लक्ष्य है कि शहर की पांचों विधान सभा क्षेत्रों को मजबूत बूथ स्तरीय संगठन के सहारे जीता जाए। इसी क्रम में गौरव सिंह यादव को लखनऊ महानगर महासचिव बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाखि़र सिद्दीकी अप्रैल 2024 से महानगर अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को लखनऊ में अभी तक का अधिकतम वोट प्राप्त हुआ था। राजवीर सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी में 08 उपाध्यक्ष, 15 सचिव और 25 सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

विधानसभा अध्यक्षों में पीडीए समीकरण

विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्तियों में पार्टी की पीडीए रणनीति की झलक साफ दिखाई दे रही है। महानगर अध्यक्ष फाखि़र सिद्दीकी ने कहा कि यह नया संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बैठक के दौरान सिद्दीकी ने निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की विस्तृत जानकारी भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साझा की, जिससे आगामी चुनावों की मतदाता सूची संबंधी तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके। नई कमेटी में लखनऊ पूर्व में हरिश्चन्द्र, कैंट में संतोष रावत, मध्य में मो. अहमद और लखनऊ पश्चिम में मिर्जा जफर इकराम को विधान सभा अध्यक्ष बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:सराफा कारोबारी संग हो गया खेला, बंगाली कारीगर जीजा-साले 22 लाख का सोना लेकर भागे
ये भी पढ़ें:किसी के सगे नहीं होते भाजपाई, धोखा देना उनका सबसे बड़ा गुण: अखिलेश यादव
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |