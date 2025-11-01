एसआईआर से चुनाव तक के लिए सपा ने शुरू की तैयारी, लखनऊ की नई कार्यकारिणी का गठन
संक्षेप: विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने महानगर स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से लेकर चुनाव तक के लिए समाजवादी पार्टी ने महानगर स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर घोषित इस कार्यकारिणी में जमीनी स्तर पर काम करने और पीडीएम (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को साधने पर जोर दिया गया है। कार्यकारिणी की घोषणा 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद हुई है।
पार्टी का लक्ष्य है कि शहर की पांचों विधान सभा क्षेत्रों को मजबूत बूथ स्तरीय संगठन के सहारे जीता जाए। इसी क्रम में गौरव सिंह यादव को लखनऊ महानगर महासचिव बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाखि़र सिद्दीकी अप्रैल 2024 से महानगर अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को लखनऊ में अभी तक का अधिकतम वोट प्राप्त हुआ था। राजवीर सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी में 08 उपाध्यक्ष, 15 सचिव और 25 सदस्य नियुक्त किए गए हैं।
विधानसभा अध्यक्षों में पीडीए समीकरण
विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्तियों में पार्टी की पीडीए रणनीति की झलक साफ दिखाई दे रही है। महानगर अध्यक्ष फाखि़र सिद्दीकी ने कहा कि यह नया संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बैठक के दौरान सिद्दीकी ने निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की विस्तृत जानकारी भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साझा की, जिससे आगामी चुनावों की मतदाता सूची संबंधी तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके। नई कमेटी में लखनऊ पूर्व में हरिश्चन्द्र, कैंट में संतोष रावत, मध्य में मो. अहमद और लखनऊ पश्चिम में मिर्जा जफर इकराम को विधान सभा अध्यक्ष बनाया गया है।