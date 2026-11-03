स्वामी मौर्य पर सपा-कांग्रेस का झगड़ा बढ़ा, राजेंद्र गौतम ने पूछा- लोगों से मिलना छोड़ दूं?

यूपी में एक तरफ सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मामला सुलझ नहीं रहा है तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण उलझन और बढ़ती दिख रही है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर आंतरिक कलह और बयानबाजी तीखी होती जा रही है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अब समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन का हिस्सा मानने से साफ इनकार किए जाने के बाद, कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने इस सियासी खींचतान को और बढ़ा दिया है।

अखिलेश के दो टूक के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात और उस पर मचे बवाल पर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने पूछ लिया कि क्या मैं अपने लोगों से मिलना छोड़ दूं? राजनीति अपनी जगह है और सामाजिक न्याय की लड़ाई दूसरी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे वो साथी हैं, जिनके साथ मिलकर मैं लंबे समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ।

राजेंद्र गौतम ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि उन्होंने कभी अखिलेश यादव या सपा नेताओं की दूसरी पार्टियों के नेताओं से होने वाली मुलाकातों पर कोई सवाल नहीं उठाया। किससे मिलना है और किससे नहीं, यह उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत जब होनी होगी तब होगी, लेकिन मुलाकातों पर किसी की पाबंदी मंजूर नहीं है।

गठबंधन और सीटों के दावे पर फंसा पेंच दरअसल, पूरा विवाद तब गहराया जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बताते हुए यूपी में चुनावी सीटों पर दावेदारी पेश करने लगे। इस पर अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। अखिलेश के इस बयान के बाद स्वामी मौर्य ने भी सपा प्रमुख पर तीखा पलटवार किया था।

इसी सियासी घमासान के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दीं। इस तस्वीर के सामने आते ही सपा और कांग्रेस के बीच स्वामी मौर्य की भूमिका को लेकर अटकलों और बयानबाजी का दौर गर्म हो गया।