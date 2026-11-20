आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से करीब 40 मिनट मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात ने गठबंधन की अटकलें तेज कर दी हैं। चर्चा है कि आप और सपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं या आप सपा को समर्थन दे सकती है।

यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) और समाजवादी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ने के संकेत मिले हैं। आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में नए गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुलाकात को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों दल यूपी चुनाव में साथ मिलकर मैदान में उतर सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी सपा को समर्थन दे सकती है।

अखिलेश और संजय सिंह की मुलाकात यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेदों के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह और अखिलेश यादव की बातचीत को विपक्षी दलों के बीच नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद गठबंधन या चुनावी तालमेल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल इस मुलाकात ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है।

गोरखपुर कांड पर सीएम योगी को घेरा आपको बता दें बीते 4 महीने में तीसरी बार आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। कुछ दिन पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। जिसके बाद से आप के सपा के साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई थी। सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में चल रही रस्साकशी ने भी आप-सपा के अलायंस की चर्चाओं को बल दिया है। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सांसद संजय सिंह ने गोरखपुर में बच्चे की मौत की घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की मांग की। उन्होंने सीएम योगी पर आरोप लगाया कि वह बिना जांच और तथ्यों के घटना को हत्या बताकर राजनीतिक रंग दे रहे हैं।