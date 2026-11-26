सपा के यूपी चुनाव 2027 के घोषणापत्र में कई ऐलान; अखिलेश के 33 नए वादे; फोकस में युवा और महिलाएं
यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। मेनिफेस्टो से युवा, महिला और किसान को साधने की कोशिश गई है। आइए जानते हैं सपा के 33 बड़े वादे।
SP Manifesto: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। अखिलेश के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसान और वंचित समेत सभी को साधने की कोशिश की है। सपा ने वादे किए कि जातिगत जनगणना प्रदेश में शुरू करेगी। उसी के अनुरूप उनकी सुरक्षा की जाएगी।
सपा के नए वादे में कई और ऐलान किए। महिलाओं और मुसलमानों के प्रति जघन्य अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति लाएगी। पीडीए व गरीब के लिए समाजवादी कैंटीन खोलेंगे, 5 रुपये की थाली देंगे। बुजुर्ज महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा, पेंशन के माध्यम से देंगे। बुजुर्ग कारीगरों को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा।वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम व क्लब बनाए जाएंगे।
आइए जानते हैं 33 बड़े वादे
1-युवा एवं रोजगारः-सपा के युवाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी। सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। पीडीए और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष शिक्षा नीति लाएंगे।
2-सभी सरकारी नौकरी की रिक्तियां भरी जाएं। पेपर लीक के लिए मंत्री व अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
3-सरकारी नियुक्ति के लिए समय पर नियुक्तियां होंगी।
4-तीन व छह माह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता को टालरेट नहीं करेंगे।
5-विशेष तौर पर कौशल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
6-प्रति माह 5000 रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा।
7-पांच साल में 25 लाख नौकरियां देंगे।
8-3 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
9-आवासीय छात्रावास बनाएंगे।
10-शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।
11-शिक्षा को चौपट कर दिया है। विवि में मनमानी चल रही है।
12-प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा नीति लाएगी। सभी को शिक्षा देंगे।
13-26 हजार प्राथमिक विद्यालय पुनः खोले जाएंगेष
14-12वीं छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिया जाएगा। इस समय की टैबलेट योजना खत्म करेंगे।
15-पीडीए अपनी सरकार बनाकर सामाजिक
16-जातिगत जनगणना प्रदेश में शुरू करेगी। उसी के अनुरूप उनकी सुरक्षा की जाएगी।
17-महिलाओं और मुसलमानों के प्रति जघन्य अपराध के प्रति जीरो टालरेंस
18-पीडीए व गरीब के लिए समाजवादी कैंटीन खोलेंगे, 5 रुपये की थाली देंगे।
19-बुजुर्ज महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा, पेंशन के माध्यम से देंगे।
20-बुजुर्ग कारीगरों को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा।
21-वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम व क्लब बनाए जाएंगे।
22-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास बोर्ड बनेगा।
23-50 करोड़ तक के ठेके में पीडीए को 50 फीसदी आरक्षण।
24-न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी देंगे।
25-आलू टमाटर व प्याज के लिए सरकार मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था देगी।
26-ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था करेंगेष
27-किसानों की ऋण माफी होगी।
28-15000 करोड़ का फंड बनाकर गन्ना किसानों का फंड 24 घंटे में देंगे। हर वर्ष गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे।
29-महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं लाएंगे।
30-आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए योजनाएं।
31-विशिष्ठ योगदान देने के लिए यशभारती सम्मान शुरू करेंगे।
32-भाईचारा गंगा-जमुनी तहजीब वाले बंधु राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे।
33-जेन-जी और जेन अल्फा के लिए घोषणापत्र में वादे किए गए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें