शोध गंगा टॉप 10 में यूपी के 3 विश्वविद्यालय, सातवें पर पहला; तमिलनाडु का दबदबा है
देश भर की यूनिवर्सिटी में चल रहे शोध पत्रों के मामले में चेन्नई की दो यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय टॉप 10 में हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के शोध गंगा पोर्टल पर दक्षिण भारत के दबदबा के बीच उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों का भी जलवा है। देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी की सूची में यूपी की तीन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। हालांकि यूपी को क्रमशः सातवां, आठवां और दसवां स्थान मिला है। 840 उच्च शिक्षण संस्थानों ने 6.20 लाख थीसिस शोध गंगा पर अपलोड की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) से 10709 थीसिस अपलोड की गई हैं और यह सातवें पायदान पर है।
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर दूसरे स्थान पर है जहां से 10279 थीसिस लोड की गईं। 9600 थीसिस के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) टॉप टेन की लिस्ट में दसवें नंबर पर है। शोध गंगा पोर्टल की मदद से विद्यार्थी ऑनलाइन थीसिस पढ़ सकते हैं और उन्हें विभिन्न तरह के शोध व नवाचार के विषय में जानकारी मिलती है।
शोध गंगा पोर्टल पर यूपी से अच्छा से औसत प्रदर्शन करने वालों में लखनऊ विश्वविद्यालय की 8683 थीसिस, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की 3645 और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की 2335 थीसिस अपलोड की जा चुकी हैं। यूजीसी लगातार विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक अपने शोध कार्यों को इस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
शोध गंगा पर टॉप 10 यूनिवर्सिटी और अपलोड शोध की संख्या
अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई- 17028
मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई- 15396
कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता- 14837
सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे- 13403
मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई- 12527
आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम- 10736
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़- 10709
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर- 10279
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़- 9890
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी- 9600