बरेली की खुशबू से महकेगी दुनिया, कोरिया की कंपनी से डन हो गई परफ्यूम बिजनेस की डील

Mar 04, 2026 03:15 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पंकज वत्स, बरेली
बरेली क्षेत्र के सबसे बड़े परफ्यूम निर्यातक एरोमेटिक एंड एलाइड कंपनी ने दक्षिण कोरिया की एक कंपनी के साथ जापान में डील किया है, जो यूपी में तैयार होने वाले परफ्यूम को दुनिया भर के देशों तक पहुंचाएगी।

भारत के परफ्यूम की सुगंध अब दुनिया भर के बाजार में नई पहचान बनाने जा रही है। बरेली रीजन की प्रमुख निर्यातक कंपनी एरोमेटिक एंड एलाइड के साथ एक अहम अंतरराष्ट्रीय करार के जरिए अब हिन्दुस्तान का परफ्यूम दक्षिण कोरिया की कंपनी के जरिए से दुनिया भर में पहुंचाने की तैयारी है। इस डील के तहत दक्षिण कोरिया में एक विशेष परफ्यूमरी स्कूल खोला जाएगा, जहां युवाओं को परफ्यूम निर्माण की आधुनिक तकनीक सिखाकर उन्हें उद्यमी बनने के लिए तैयार किया जाएगा।

बरेली और कोरिया की कंपनी के बीच यह करार जापान में 27 और 28 फरवरी को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ। सम्मेलन में दक्षिण कोरिया और बरेली की कंपनी के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद भारतीय सुगंध उद्योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में संभावना के नए द्वार खुल गए हैं। प्रस्तावित परफ्यूमरी स्कूल में भारत में फूलों की खुशबू से तैयार किए जा रहे करीब 45 विशेष प्रकार के सुगंधित उत्पादों की परफ्यूमरी बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी।

गुलाब, खस, चमेली और अन्य फूलों से भारत में तैयार होने वाले परफ्यूम और अरोमा उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। ऐसे में इस स्कूल के माध्यम से न केवल तकनीकी ज्ञान साझा किया जाएगा, बल्कि भारतीय सुगंध उत्पादों की विशेषताओं को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

एक मंच पर मिलेंगे परफ्यू व्यवसाय से जुड़े उद्यमी

अपने तरह के पहले संस्थान में देश-विदेश के निर्यातकों, सुगंध विशेषज्ञों और उद्यमियों को एक ही मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। यहां उन्हें भारतीय परफ्यूम और अरोमा प्रोडक्टस की उत्पादन की प्रक्रिया, गुणवत्ता और उनके वैश्विक बाजार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

भारत सरकार के एरोमा मिशन से रूबरू होगी दुनिया

भारत सरकार के एरोमा मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुगंधित फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाए, तो किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। इस पहल से न केवल भारतीय परफ्यूम उद्योग को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि बरेली समेत देश के सुगंध उत्पादक क्षेत्रों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में बरेली के अलावा कन्नौज में बड़े पैमाने पर इत्र और परफ्यूम बनाया जाता है। कन्नौज को यूपी की इत्र नगरी का दर्जा भी हासिल है। कन्नौज में इत्र का बहुत बड़ा कारोबार है, जिसका बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। देश के बाजार में भी कन्नौज

