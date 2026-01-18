सॉरी पापा मैं अब और नहीं पढ़ पाऊंगा, वीडियो में रोते हुए माफी मांग छात्र ने लगा ली फांसी

संक्षेप: 25 वर्षीय कुलदीप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शनिवार सुबह वह सो कर जगा और मकान में रहने वाले दूसरे छात्रों के साथ कुछ समय बिताया फिर कमरे में चला गया। लगभग 11 बजे पड़ोसी छात्र उसके कमरे में गए तो उसे फांसी पर लटके देख उनकी चीख निकल गई।

सॉरी पापा मैं अब और नहीं पढ़ पाऊंगा..., ये उस प्रतियोगी छात्र के अंतिम शब्द हैं जिसने बड़ी बगिया सलोरी में शनिवार को फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले का एक वीडियो पुलिस को उसके मोबाइल में मिला है जिसमें वह रोते हुए पिता से माफी मांग रहा है। परिजनों के आने के बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

हमीरपुर जिले में मुस्करा निवासी देवीदीन विश्वकर्मा का 25 वर्षीय बेटा कुलदीप विश्वकर्मा कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बगिया सलोरी निवासी विजय सिंह के मकान में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शनिवार सुबह वह सो कर जगा और मकान में रहने वाले दूसरे छात्रों के साथ कुछ समय बिताया फिर कमरे में चला गया। लगभग 11 बजे पड़ोसी छात्र उसके कमरे में गए तो उसे फांसी पर लटके देख उनकी चीख निकल गई।

मकान मालिक और दूसरे छात्र कमरे में पहुंचे और कुलदीप को फंदे से नीचे उतार लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस चौकी प्रभारी ईश्वर शरण सुखेंद्र मिश्रा फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने कुलदीप के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। इंस्पेक्टर कर्नलगंज संजय कुमार ने कुलदीप के मोबाइल में वीडियो मिलने की पुष्टि की है। उनके मुताबिक यह वीडियो छात्र ने पिता को भेजा था या नहीं, इसकी तस्दीक नहीं हुई है।