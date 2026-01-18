Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssorry papa ab main aur nahin padh paaunga a student hanged himself after a tearful apology in a video
सॉरी पापा मैं अब और नहीं पढ़ पाऊंगा, वीडियो में रोते हुए माफी मांग छात्र ने लगा ली फांसी

सॉरी पापा मैं अब और नहीं पढ़ पाऊंगा, वीडियो में रोते हुए माफी मांग छात्र ने लगा ली फांसी

संक्षेप:

25 वर्षीय कुलदीप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शनिवार सुबह वह सो कर जगा और मकान में रहने वाले दूसरे छात्रों के साथ कुछ समय बिताया फिर कमरे में चला गया। लगभग 11 बजे पड़ोसी छात्र उसके कमरे में गए तो उसे फांसी पर लटके देख उनकी चीख निकल गई।

Jan 18, 2026 11:57 am ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

सॉरी पापा मैं अब और नहीं पढ़ पाऊंगा..., ये उस प्रतियोगी छात्र के अंतिम शब्द हैं जिसने बड़ी बगिया सलोरी में शनिवार को फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले का एक वीडियो पुलिस को उसके मोबाइल में मिला है जिसमें वह रोते हुए पिता से माफी मांग रहा है। परिजनों के आने के बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हमीरपुर जिले में मुस्करा निवासी देवीदीन विश्वकर्मा का 25 वर्षीय बेटा कुलदीप विश्वकर्मा कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बगिया सलोरी निवासी विजय सिंह के मकान में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शनिवार सुबह वह सो कर जगा और मकान में रहने वाले दूसरे छात्रों के साथ कुछ समय बिताया फिर कमरे में चला गया। लगभग 11 बजे पड़ोसी छात्र उसके कमरे में गए तो उसे फांसी पर लटके देख उनकी चीख निकल गई।

ये भी पढ़ें:योगी ने छोटे बच्चों के मां-बाप को सुनाई खरी-खरी, बोले-ये अपराध कर रहे हैं आप

मकान मालिक और दूसरे छात्र कमरे में पहुंचे और कुलदीप को फंदे से नीचे उतार लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस चौकी प्रभारी ईश्वर शरण सुखेंद्र मिश्रा फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने कुलदीप के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। इंस्पेक्टर कर्नलगंज संजय कुमार ने कुलदीप के मोबाइल में वीडियो मिलने की पुष्टि की है। उनके मुताबिक यह वीडियो छात्र ने पिता को भेजा था या नहीं, इसकी तस्दीक नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रथ रोकने पर हंगामा; बैरियर टूटा

अम्बेडकरनगर में 12 वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या

उधर, यूपी के अंबेडकरनगर में दो दिन पहले 12 वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित पिता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य और अध्यापकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। परिवारीजनों का कहना है कि आत्महत्या से पहले आर्यन ने बताया था कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही थी। प्रधानाचार्य और अध्यापकों द्वारा लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना दी जा रही थी। मृतक छात्र ने कई बार घर आकर स्कूल की शिकायत की थी। इस पर पिता कई बार स्कूल जाकर प्रधानाचार्य और अध्यापकों से बात कर चुके थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Suicide Case UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |