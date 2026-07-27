सॉरी मम्मी-पापा...दो पेपर में बैक लगने पर छात्र ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कानपुर में दो सब्जेक्ट में बैक लगने पर एक छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। व्हाट्सएप पर उसने स्टेट्स लगाकर अपनी फिलिंग शेयर की थी। परिजनों के अनुसार वह मानसिक तनाव में था। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
UP News: यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एग्जाम में बैक लगने पर एक छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया। छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। व्हाट्सएप पर उसने स्टेट्स लगाकर अपनी फिलिंग शेयर की थी। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
सॉरी मम्मी-पापा मेरे से अच्छा बेटा होना चाहिए था आपका...यह चंद लाइन व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाने के बाद बीए के छात्र ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार दो पेपर में बैक लगने के बाद से वह मानसिक तनाव में था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। ईदगाह कॉलोनी के रहना वाला नोएल जेकब इलेक्ट्रिशियन है। परिवार में पत्नी शालिनी, बेटी एलिश और 18 साल का बेटा डेरिक है। परिजन ने बताया कि डेरिक बीए फाइनल ईयर का छात्र था। उसकी दो पेपर में बैक लग गई थी। जिस कारण वह मानसिक तनाव में चल रहा था।
शनिवार को पिता के ड्यूटी पर जाने के बाद बहन कोचिंग चली गई। इस बीच मां भी किसी काम से बाहर चली गई। डेरिक घर पर अकेला था। देर शाम को जब बहन घर कोचिंग से लौटी तो दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में डेरिक का शव फंदे से लटक रहा था। थाना प्रभारी विनीत चौधरी ने बताया कि छात्र ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की है।
एटा में युवक ने खुद को मारी गोली
उधर, एटा में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। चर्चा है कि युवक को कोई ब्लेकमेल कर रहा था। घरवालों ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। पुलिस को भी तहरीर नहीं मिली है।
कोतवाली देहात के गांव नगला कंचन निवासी दीपक एक बाइक एजेंसी पर काम करता था। शनिवार रात को वह कमरे में चला गया और उसके बाद वह कमरे से बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर घरवाले कमरे में पहुंचे। दीपक का शव कमरे में पड़ा मिला और कनपटी पर गोली लगी हुई थी। युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।
युवक की मौत के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। युवक ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसका सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। चर्चा है कि युवक को कोई ब्लेकमेल कर रहा था। दूसरी तरफ मामले में पिता ने बेटे के आत्महत्या करने, तमंचा मिलने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें