Soon BA-BSc students will do apprenticeship Yogi government will give nine thousand rupees बीए-बीएससी के छात्रों को ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार, हर महीने नौ हजार रुपये भी मिलेंगे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSoon BA-BSc students will do apprenticeship Yogi government will give nine thousand rupees

बीए-बीएससी के छात्रों को ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार, हर महीने नौ हजार रुपये भी मिलेंगे

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा दी जाएगी। जल्द बीए-बीएससी के विद्यार्थी विभिन्न उद्योगों में जाकर अप्रेंटिस करेंगे और उन्हें हर महीने नौ हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताThu, 18 Sep 2025 08:41 PM
share Share
Follow Us on
बीए-बीएससी के छात्रों को ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार, हर महीने नौ हजार रुपये भी मिलेंगे

यूपी में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप की सुविधा दी जाएगी। जल्द बीए-बीएससी के विद्यार्थी विभिन्न उद्योगों में जाकर अप्रेंटिस करेंगे और उन्हें हर महीने नौ हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 100 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिशिप योजना के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलीटेक्निक संस्थानों व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की तर्ज पर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में बीए, बीएससी व बीकॉम जैसे स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इसका अवसर मिलेगा।जल्द विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। कुल नौ हजार रुपये मासिक मानदेय में से 4500 रुपये केंद्र सरकार, 3500 रुपये उद्योग व एक हजार रुपये राज्य सरकार देगी। योजना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों की ओर से दिए जाने वाले 4500 रुपये के हिस्से में से 1000 रुपये राज्य सरकार देगी।

विभिन्न विश्वविद्यालय व कॉलेज इसके लिए उद्योगों के साथ समझौता करेंगे। जिलों में जो उद्योग हैं, वहां पर अप्रेंटिसशिप दिलाने में जोर दिया जाएगा। जिससे गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को तकनीकी के प्रयोग की जानकारी हो और वह अप्रेंटिस कर आसानी से रोजगार पा सकें। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को इसमें वरीयता दी जाएगी। ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य है, उनके छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी उन्हें अप्रेंटिस के लिए उद्योगों के चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग जल्द पंजीकरण शुरू करने के लिए विद्यार्थियों के बीच प्रचार-प्रसार शुरू करेगा। उप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मौलीन्दु मिश्रा कहते हैं कि विद्यार्थियों को रोजगार पाने के लिए तैयार करने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

CM Yogi UP Sarkar Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |