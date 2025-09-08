हिस्ट्रीशीटर का शव पहुंचते ही घर में मचा कोहराम, पुलिस से नोकझोंक, छावनी बना इलाका

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार को हत्याकांड के शिकार हुए कमल चौहान का शव सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के सुरक्षा घेरे में घर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार को हत्याकांड के शिकार हुए कमल चौहान का शव सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के सुरक्षा घेरे में घर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और नोकझोंक तक किए। किसी तरह पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच घर से अर्थी उठी और गुलाबबाड़ी मोक्षाधाम पर लेजाकर अंतिम संस्कार कराया गया। इस दुर्गेशनगर और आसपास के इलाका छावनी बना रहा। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनके माध्यम से आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी है।

थाना कटघर के मोहल्ला दुर्गेशनगर डबल फाटक निवासी कमल चौहान (37 वर्ष) कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। वह नशे का भी कारोबार करता था और मार्च में सवा किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुआ था। बीते 13 जून को ही वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। उसके खिलाफ कटघर और मझोला थाने में मारपीट, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, एनडीपीएस आदि के आठ मुकदमें दर्ज थे। कमल चौहान टैक्सी चलवाने और पॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। डबल फाटक का ही रहने वाला सनी दिवाकर भी कटघर थाने का हिस्ट्रीशीट है और उसके खिलाफ भी 18 मुकदमें दर्ज हैं। कमल चौहान और सनी दिवाकर के बीच नशे के अवैध कारोबार की रंजिश चल रही थी। इसी बीच शनिवार शाम करीब 5:40 बजे कमल चौहान अपने साथी विशाल शर्मा के साथ स्कूटी पर बैठकर दस सराय चौकी ओर से घर जा रहा था।

कर्बला के पास इमामबाड़े के सामने पहुंचा तभी पहले से घात लगाए बैठे सनी दिवाकर और उसके साथियों ने कमल चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। विशाल के ऊपर भी जान से मारने की नियत से फायर किया, लेकिन वह किसी तरह वहां से बच कर भाग निकला। रात में ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। शव घर पहुंचने पर हंगामे की आशंका को देखते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए थे। तीन सीओ के साथ ही पांच एसएचओ और उनकी टीम और पीएसी के कुछ जवान दुर्गेश नगर, दस सराय चौकी और आसपास तैनात कर दिए गए। जैसे ही दोपहर करीब दो बजे पोस्टमार्टम के बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में शव लेकर घर पहुंची तो हंगामा हो गया।

परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने हत्यारोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान आक्रोशित लोगों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। बाद में सीओ कटघर आशीष प्रताप सिंह, सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता और सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने किसी तरह समझाबुझा कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। जिसके बाद शव एम्बुलेंस से उतार कर घर के अंदर ले जाया। शव देखते ही पत्नी ममता, माता-पिता समेत पूरा परिवार दहाड़े मार-मारकर रोने लगा। इस दौरान मोहल्ले की गलियां लोगों से भरी रहीं। पूरा मोहल्ला छावनी में तब्दील रहा। पुलिस ने घर में आवश्यक क्रियाओं को संपन्न कराने के बाद कड़ी सुरक्षा में शव को गुलाबबाड़ी मोक्षधाम तक भिजवाया। जहां सुरक्षा घेरे के बीच परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।

चप्पे-चप्पे पर रही फोर्स, एसएसपी लेते रहे पल-पल की जानकारी

मुरादाबाद। रविवार शाम हुए हत्याकांड के बाद पुलिस को आशंका थी कि परिवार के लोग और समर्थक जाम लगाकर हंगामा कर सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए। पोस्टमार्टम हाउस से घर तक जगह-जगह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई। पोस्टमार्टम हाउस से शव घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता और एसएचओ मनीष सक्सेना को दी गई। जबकि सीओ कोतवाली सुनीता दहिया के नेतृत्व में एसएचओ कोतवाली बृजेंद्र सिंह और एसओ गलशहीद पवन कुमार और उनकी टीम कमल चौहान के घर पर डेरा डाले रहे। दस सराय चौकी या उसके आसपास जाम न लगने पाए इसकी जिम्मेदारी सीओ कटघर आशीष प्रताप सिंह ने संभाली। वह डबल फाटक पुल के नीचे, चौकी के आसपास भारी संख्या में पुलिसर्मियों को तैनात कर दिए। इतना ही नहीं संभल चौराहा डबल फाटक पर एसएचओ मुगलपुरा शैलेंद्र कुमार को पूरी टीम के साथ मुस्तैद रखा गया ताकि वहां भी जाम न लग सके।

जैसे ही शव पोस्टमार्टम हाउस से निकला पुलिस टीमें रास्ता खाली कराने लगी। तेजी के साथ दो पुलिस वाहन के बीच एम्बुलेंस को लेकर पुलिसकर्मी जब दस सराय चौकी के पास पहुंचे तो वहां पहले से आसपास जाम लगाने के फिराक में खड़े सैकड़ों युवक गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। हालांकि पुलिस वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना रुके एम्बुलेंस को पुल से उतरते ही कर्बला की ओर मुड़वा दिया। इस दौरान एम्बुलेंस के आगे पीछे पुलिसकर्मी पैदल दौड़ लगाने लगे। एम्बुलेंस चालक भी बिना रुके सीधे कमल चौहान के घर के पास पहुंच कर ब्रेक लगाया। इस दौरान खुद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह दस सराय चौकी पर डेरा डाल कर निर्देश देते रहे। एसएसपी सतपाल अंतिल भी पल-पल की जानकारी लेते रहे।

घात लगाकर आरोपियों ने किया था हमला, घेरते ही करने लगे फायर

मुरादाबाद। कमल चौहान के भाई संजय चौहान ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि मुख्य आरोपी सनी दिवाकर और उसके साथियों ने उसके तहेरे भाई धीरज से बीते दिनों जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। जिसके लिए धीरज के भाई देवेश ने कटघर थाने में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। संजय ने पुलिस को दी तहरीर में यह भी दावा किया कि उसके भाई कमल चौहान ने सनी दिवाकर गैंग का विोध किया था। कमल चौहान की पहले से भी आरोपियों से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने पीतलनगरी निवासी सुभाष यादव और नकुल यादव के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। सुभाषा और नकुल पहले भी अंशुमान सिंह की हत्या में जेल जा चुके हैं और उनके खिलाफ भी कई मुदकमें हैं। संजय का आरोप है कि उन्हीं दोनों की सह पर सनी दिवाकर, मोनू पाल, विक्की दिवाकर और निहाल वाल्मीकि ने रविवार शाम घात लगाकर कमल चौहान के ऊपर हमला कर उसकी हत्या की है। इसके लिए आरोपी कर्बला के पास स्थित नाई की दुकन में काफी पहले से घात लगकर बैठे थे। आरोपी फोन पर किसी से कमल की लगातार लोकेशन भी ले रहे थे।

पोस्टमार्टम हाउस: कमल को लगी थी तीन गोली, एक से फटा भेजा