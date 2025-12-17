Hindustan Hindi News
सोनू सूद ने कानपुर पुलिस को भेजा नोटिस का जवाब, 2000 करोड़ की ब्लूचिप ठगी में आया था नाम

संक्षेप:

दिल्ली मालवीय नगर निवासी महाठग ने 1000 लोगों से करीब दो हजार करोड़ की ठगी की है। इस मामले में कंपनी का प्रमोशन करने में अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप लगे थे। जिस पर कानपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज पक्ष रखने को कहा था। इस पर मंगलवार को उनका जवाब मेल के जरिये आ गया।

Dec 17, 2025 07:05 pm IST
महाठग रवींद्र नाथ सोनी से संबंधों के आरोपों पर अभिनेता सोनू सूद ने मंगलवार को अपना जवाब यूपी की कानपुर पुलिस को भेजा है। अभिनेता ने ब्लूचिप कंपनी या रवींद्र नाथ सोनी से किसी भी तरह के लेनदेन और संबंध से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह अभिनेता हैं और प्रमोशन के लिए दो बार दुबई गई थे। उनका भुगतान भी वर्ष 2022 में पूर्ण हो चुका है। प्रमोशन के बाद उनके नाम और फोटो के प्रयोग को उन्होंने गलत बताया। सोनू ने कानपुर पुलिस को जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देने पर सहमति जताई है। उन्होंने अपने लीगल सेल के दो अधिवक्ताओं के माध्यम से कानपुर पुलिस को यह जवाब भेजा है।

दिल्ली मालवीय नगर निवासी महाठग रवींद्र नाथ सोनी ने 1000 लोगों से करीब दो हजार करोड़ की ठगी की है। इस मामले में कंपनी का प्रमोशन करने में अभिनेता सोनू पंकज शक्ति सागर सूद (सोनू सूद) पर भी आरोप लगे थे। जिस पर कानपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज पक्ष रखने को कहा था। सोनू सूद को दूसरा नोटिस कानपुर पुलिस ने जारी किया जिस पर मंगलवार को उनका जवाब मेल के जरिये आ गया।

अभिनेता देश से बाहर

सोनू सूद की ओर से उनके अधिवक्ता रोहिताश्व चक्रवर्ती और शिव शंकर पांडेय ने स्पष्ट किया कि अभिनेता वर्तमान में व्यावसायिक कारणों से देश से बाहर हैं। सोनू पेशे से अभिनेता हैं और समय-समय पर सेलेब्रिटी अपीयरेंस देते रहे हैं, लेकिन वह किसी भी स्थिति में ‘ब्लूचिप कमर्शियल ब्रोकर्स’ या उससे संबंधित किसी संस्था के सदस्य, भागीदार या ब्रांड एंबेसडर नहीं रहे हैं। जवाब में आगे कहा कि वर्ष 2022 में दुबई स्थित प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर फ्लेमिंग के माध्यम से ‘ब्लूचिप ग्रुप’ ने संपर्क किया था, जिसके तहत सोनू सूद ने केवल दो कार्यक्रमों में सेलेब्रिटी के रूप में उपस्थिति दी थी। इनमें 2 अप्रैल 2022 को ग्रैंड मर्क्यूर होटल, दुबई में आयोजित इफ्तार पार्टी और 11 जून 2022 को आयोजित एक डिनर कार्यक्रम शामिल था। इन दोनों आयोजनों के लिए अनुबंध किए गए थे और पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से उसी वर्ष कर दिया गया था।

जांच में सहयोग का आश्वासन

अभिनेता ने स्पष्ट किया कि इन दो कार्यक्रमों के अतिरिक्त उनका न तो ‘ब्लूचिप ग्रुप’ के किसी अधिकारी से कोई संवाद रहा न कोई अन्य अनुबंध हुआ और न ही कोई व्यावसायिक संबंध रहा। उन्होंने स्वयं को कानून का पालन करने वाला नागरिक बताते हुए जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

बढ़ेंगी साझीदारों की मुश्किलें

निवेश के नाम पर भारत, दुबई, जापान समेत करीब एक दर्जन देशों के 1000 लोगों से दो हजार करोड़ की ठगी के आरोपी रवींद्र नाथ सोनी के साथ अब उसके साझीदारों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोमवार देर रात छह मुकदमों में एक केस सूरज जुमानी, गुरनीत कौर और शास्वत सिंह पर भी हुआ है। गोरखपुर निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इन पर 1,83,485 दिरहम यानी 44.97 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। मंगलवार को दुबई से आए चंदौली के अनुपम ने 11 लाख और बुलंदशहर के साबिर अली ने 23.82 लाख की ठगी का आरोप लगा महाठग पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब महाठग पर 12 केस हो गए हैं। एसआईटी की जांच में पता चला है कि ब्लूचिप कंपनी के लाइसेंस पर पांच अन्य कंपनियां चल रहीं थीं। उनका कोई लाइसेंस नंबर नहीं मिला है। आरोपियों ने ब्लूचिप कंपनी के नाम का सहारा लेकर ठगी की साजिश रची।

