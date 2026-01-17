Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSonu murder case Crowd breaks police cordon enters Commissioner Park Mahapanchayat despite Section 163
मेरठ में सोनू हत्याकांड पर बवाल, पुलिस का चक्रव्यूह तोड़ कमिश्नरी पार्क में घुसी भीड़

संक्षेप:

Jan 17, 2026 12:24 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में सोनू हत्याकांड के विरोध में कश्यप समाज की पंचायत रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर कमिश्नरी पार्क में घुस आए। पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पंचायत की। सोनू की बहन भी साथ रही। काफी हंगामे के बाद चार मांगों को लेकर ज्ञापन एडीएम सिटी, एसपी सिटी को देते हुए सीबीआई जांच, सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये मुआवजा और जमीन का पट्टा देने की मांग की गई। धारा 163 लागू होने के बावजूद भीड़ जुटाकर पंचायत करने और हंगामा करने को लेकर इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने 10 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है।

मुजफ्फरनगर के रहने वाले रोहित उर्फ सोनू कश्यप की पांच जनवरी की रात मेरठ के सलावा क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सोनू के शव को मोबिल ऑयल डालकर जला दिया गया। पुलिस ने शव बरामद होने के बाद 24 घंटे में मृतक की पहचान और घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी किशोर की गिरफ्तारी की। सोनू हत्याकांड को लेकर परिजन और समाज के लोगों ने आरोप लगाया घटना में कई आरोपी थे और पुलिस इन्हें बचा रही है। मांगों को लेकर कश्यप समाज के लोगों ने शुक्रवार दोपहर कमिश्नरी पार्क में पंचायत का ऐलान किया था।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के बाद कचहरी के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया। शुक्रवार सुबह से पुलिस-पीएसी और आरएएफ को लगाकर रास्तों को रोका गया। दोपहर करीब 12.30 बजे पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर समाज के लोग कमिश्नरी पार्क में घुस आए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पंचायत शुरू कर दी। पंचायत में मेरठ के आसपास के कई जिलों से संगठन के लोग शामिल होने आए थे।

पुलिस का घेरा तोड़ कमिश्नरी पार्क में घुसे लोग

सोनू हत्याकांड को लेकर सोमवार को पंचायत की आहट से कचहरी और आसपास इलाकों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। सुबह से कचहरी रोड, कमिश्नरी चौराहा और उससे जुड़ने वाले तमाम मार्गों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया। देखते ही देखते प्रमुख सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गईं। जाम कई किलोमीटर तक फैल गया और वाहन घंटों रेंगते नजर आए। स्कूल बसें और एंबुलेंस तक जाम में फंसी रहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरीपेशा को हुई।

पुलिस पर कातिलों को बचाने का आरोप

पंचायत में सोनू के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। आरोप लगाया इतनी बड़ी वारदात को एक किशोर कैसे अंजाम दे सकता है। आरोप लगाया पुलिस अन्य आरोपियों को बचा रही है। सोनू की बहन आरती ने इंसाफ मांगा। कहा दोषी पकड़े जाएं और सजा मिलनी चाहिए। कहा इस घटना को लेकर कोई जातिवाद न फैलाए। पंचायत के दौरान एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को ज्ञापन देते हुए केस की जांच सीबीआई से कराने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और जमीन का पट्टा देने की मांग की गई। कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया गया।

इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने कराया मुकदमा

इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला की ओर से अवैध रूप से हुई पंचायत को लेकर सिविल लाइन थाने में बीएनएस की धारा 189(2), 221, 223, 192, 121(1) यानी गैरकानूनी सभा, लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने, लोकसेवक को चोट पहुंचाने, लोकसेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा, दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने की धारा में मुकदमा किया गया है। मुकदमे में 10 लोगों को नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। नामजद किए गए लोगों में अजय मेहरा, निषाद उर्फ नारायण सिंह निवासी फिरोजाबाद, देवेंद्र कश्यप निवासी मखियाली मुजफ्फरनगर, मनीष कुमार निवासी कोतवाली मैनपुरी, राहुल निवासी पानीपत हरियाणा, आकाश पुत्र राकेश निवासी हरियाणा, नेमसिंह निवासी बरेली, उमाशंकर कश्यप निवासी बरेली, राजपाल कश्यप निवासी मैनपुरी, प्रभाकर कश्यप निवासी मैनपुरी के नाम हैं।

