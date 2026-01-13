सोनू कश्यप हत्याकांड: मुजफ्फरनगर पुलिस ने चंद्रशेखर को सड़क पर ट्रॉली लगा मेरठ जाने से रोका

संक्षेप: सांसद चन्द्रशेखर आजाद को मुजफ्फरनगर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मेरठ जाने से रोक लिया। इस दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहीद बचन सिंह चौक पर करीब चार घंटे तक सांसद और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प होती रही। शहर में भोपा रोड और रेलवे रोड पर जाम लग गया।

भीम आर्मी के अध्यक्ष एवं नगीना सुरक्षित संसदीय क्षेत्र के आसपा सांसद चन्द्रशेखर आजाद को मुजफ्फरनगर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मेरठ जाने से रोक लिया। इस दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहीद बचन सिंह चौक पर करीब चार घंटे तक सांसद और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प होती रही। शहर में भोपा रोड और रेलवे रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने चन्द्रशेखर आजाद के काफिले को रोकने के लिए बीच सड़क पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर दी। सांसद चन्द्रशेखर मेरठ में हुए सोनू उर्फ रोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर उसके परिजन से मिलने जा रहे थे। बाद में चंद्रशेखर ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें न्याय मिलने तक संघर्ष करते रहने का भरोसा दिलाया। चंद्रशेखर ने कहा कि वह कानून मानने वाले व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें इस तरह ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता है।

पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सांसद को लेकर पीडब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर वार्ता कर उन्हें वापस सहारनपुर भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद निवासी सोनू कश्यप की कुछ दिन पूर्व मेरठ में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस मामले में मेरठ पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। इसी मामले को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष एवं आजाद सामाज पार्टी से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास जा रहे थे।

पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मौके पर धीरे-धीरे चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान सिविल लाइन, मंडी व कोतवाली के प्रभारी निरीक्षकों के अलावा तीन सीओ ने भी सांसद चन्द्रशेखर से वार्ता कर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वापस लौटने को कहा, लेकिन सांसद आग बबूला हो गए। पुलिस कर्मियों पर घंटों भड़कते रहे।