Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssonu kashyap murder case muzaffarnagar police stopped mp chandrashekhar from going to meerut by placing trolley on road
सोनू कश्यप हत्याकांड: मुजफ्फरनगर पुलिस ने चंद्रशेखर को सड़क पर ट्रॉली लगा मेरठ जाने से रोका

सोनू कश्यप हत्याकांड: मुजफ्फरनगर पुलिस ने चंद्रशेखर को सड़क पर ट्रॉली लगा मेरठ जाने से रोका

संक्षेप:

सांसद चन्द्रशेखर आजाद को मुजफ्फरनगर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मेरठ जाने से रोक लिया। इस दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहीद बचन सिंह चौक पर करीब चार घंटे तक सांसद और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प होती रही। शहर में भोपा रोड और रेलवे रोड पर जाम लग गया।

Jan 13, 2026 11:21 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुजफ्फरनगर
share Share
Follow Us on

भीम आर्मी के अध्यक्ष एवं नगीना सुरक्षित संसदीय क्षेत्र के आसपा सांसद चन्द्रशेखर आजाद को मुजफ्फरनगर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मेरठ जाने से रोक लिया। इस दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहीद बचन सिंह चौक पर करीब चार घंटे तक सांसद और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प होती रही। शहर में भोपा रोड और रेलवे रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने चन्द्रशेखर आजाद के काफिले को रोकने के लिए बीच सड़क पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़ी कर दी। सांसद चन्द्रशेखर मेरठ में हुए सोनू उर्फ रोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर उसके परिजन से मिलने जा रहे थे। बाद में चंद्रशेखर ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें न्याय मिलने तक संघर्ष करते रहने का भरोसा दिलाया। चंद्रशेखर ने कहा कि वह कानून मानने वाले व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें इस तरह ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सांसद को लेकर पीडब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर वार्ता कर उन्हें वापस सहारनपुर भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद निवासी सोनू कश्यप की कुछ दिन पूर्व मेरठ में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस मामले में मेरठ पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। इसी मामले को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष एवं आजाद सामाज पार्टी से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास जा रहे थे।

ये भी पढ़ें:VIDEO: आगे-आगे सांसद पीछे-पीछे पुलिस, रोके जाने पर हाइवे पर दौड़ पड़े चंद्रशेखर

पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मौके पर धीरे-धीरे चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान सिविल लाइन, मंडी व कोतवाली के प्रभारी निरीक्षकों के अलावा तीन सीओ ने भी सांसद चन्द्रशेखर से वार्ता कर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वापस लौटने को कहा, लेकिन सांसद आग बबूला हो गए। पुलिस कर्मियों पर घंटों भड़कते रहे।

ये भी पढ़ें:VIDEO: बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के

इस दौरान शहीद बचन सिंह चौक व भोपा रोड पर जाम लग गया। बाद में तीन सीओ, सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह, मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बब्लू कुमार आदि पुलिस कर्मियों ने सांसद चन्द्रशेखर को किसी तरह समझाते हुए पीडब्लूडी गेस्ट हाउस लेकर पहुंचे, जहां पर वार्ता कर वापस सहारनपुर भेज दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Chandrashekhar Azad UP Top News Meerut News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |