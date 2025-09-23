Sons kill father killer to avenge 10 year old murder 10 साल पुरानी हत्या का बदला; बेटों ने जमानत पर छूटे पिता के हत्यारे को मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsSons kill father killer to avenge 10 year old murder

महोबा में 10 साल पहले हुई हत्या के बदले में हत्या का मामला सामने आया है। कोर्ट की तारीख से लौट रहे एक शख्स की की भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तीन बेटों ने अपने चचेरे भाइयों और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महोबाTue, 23 Sep 2025 08:40 PM
यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 10 साल पहले हुई हत्या के बदले में हत्या कर दी गई। आबकारी अधिनियम के मामले में सोमवार को कोर्ट में तारीख से लौट रहे बृजेंद्र राजपूत की भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह गांव के बाहर शव पड़ा मिला। बृजेंद्र को गांव के ही जयपाल की हत्या में उम्रकैद की सजा हुई थी। पिछले साल जमानत पर बाहर आया था। आरोप है कि जयपाल की हत्या का बदला लेने के लिए उसके तीन बेटों ने अपने चचेरे भाइयों और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने छह लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के मुख्यालय कोतवाली के कालीपहाड़ी गांव के रहने वाले जयपाल की हत्या हुई थी। मामले में गांव के बृजेंद्र राजपूत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट में अपील करने के बाद बृजेंद्र को जमानत मिल गई थी। भाई सुरेंद्र ने बताया कि बृजेंद्र पर आबकारी अधिनियम का एक मामला चल रहा था, जिसकी तारीख में वह 22 सितंबर को महोबा गया था। रात तक घर नहीं आया तो खोजबीन शुरू की गई। सुबह उसका शव कालीपहाड़ी गांव के बाहर मिला। सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि इसी मामले में जयकरन के बेटों की भी तारीख थी।

कोर्ट से लौटने के बाद बबलू, अरुण, गौकरण ने अपने चचेरे भाइयों अर्जुन, पवन व एक रिश्तेदार महेश के साथ मिलकर अपहरण के बाद भाई की हत्या कर दी। इस मामले में एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। किसी भारी चीज से हमला कर हत्या की गई है। अपहरण के आरोप जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

