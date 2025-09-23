10 साल पुरानी हत्या का बदला; बेटों ने जमानत पर छूटे पिता के हत्यारे को मार डाला

महोबा में 10 साल पहले हुई हत्या के बदले में हत्या का मामला सामने आया है। कोर्ट की तारीख से लौट रहे एक शख्स की की भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तीन बेटों ने अपने चचेरे भाइयों और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है।

यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 10 साल पहले हुई हत्या के बदले में हत्या कर दी गई। आबकारी अधिनियम के मामले में सोमवार को कोर्ट में तारीख से लौट रहे बृजेंद्र राजपूत की भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह गांव के बाहर शव पड़ा मिला। बृजेंद्र को गांव के ही जयपाल की हत्या में उम्रकैद की सजा हुई थी। पिछले साल जमानत पर बाहर आया था। आरोप है कि जयपाल की हत्या का बदला लेने के लिए उसके तीन बेटों ने अपने चचेरे भाइयों और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने छह लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के मुख्यालय कोतवाली के कालीपहाड़ी गांव के रहने वाले जयपाल की हत्या हुई थी। मामले में गांव के बृजेंद्र राजपूत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट में अपील करने के बाद बृजेंद्र को जमानत मिल गई थी। भाई सुरेंद्र ने बताया कि बृजेंद्र पर आबकारी अधिनियम का एक मामला चल रहा था, जिसकी तारीख में वह 22 सितंबर को महोबा गया था। रात तक घर नहीं आया तो खोजबीन शुरू की गई। सुबह उसका शव कालीपहाड़ी गांव के बाहर मिला। सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि इसी मामले में जयकरन के बेटों की भी तारीख थी।