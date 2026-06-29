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बेटों ने हाथ पकड़े, बाप ने सीने में चाकू घोंपा; मामूली कहासुनी पर युवक की निर्मम हत्या

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/मंडावर
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बिजनौर के कोहरपुर गांव में मामूली कहासुनी के बाद पिता और दो बेटों ने 18 वर्षीय बिट्टू की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वार इतना जोरदार था कि चाकू सीने में ही टूट गया। आरोपी फरार हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि गांव में तनाव के चलते पुलिस बल तैनात है।

बेटों ने हाथ पकड़े, बाप ने सीने में चाकू घोंपा; मामूली कहासुनी पर युवक की निर्मम हत्या

बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के कोहरपुर गांव में रविवार सुबह मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद के दौरान पिता और उसके दो बेटों ने 18 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाकू का ब्लेड युवक के सीने में ही टूट गया। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से गांव में तनाव का माहौल है और एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परिजनों के अनुसार, कोहरपुर निवासी बिट्टू (18), पुत्र चरण सिंह, रविवार सुबह करीब नौ बजे अपने चचेरे भाई आशू के साथ गांव की दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान रास्ते में उसकी गांव के ही सुलेन्द्र से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सुलेन्द्र ने अपने बेटों अनिल और नीटू के साथ मिलकर बिट्टू पर हमला कर दिया।

बेटों ने हाथ पकड़े, पिता ने सीने मं चाकू घोंपा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों बेटों ने पहले बिट्टू को पकड़ लिया, जिसके बाद सुलेन्द्र ने उसके सीने में चाकू से जोरदार वार कर दिया। हमला इतना तेज था कि चाकू का हिस्सा युवक के सीने में ही टूट गया। आरोप है कि इसके बाद सुलेन्द्र ने बेल्ट से बिट्टू का गला दबाने का भी प्रयास किया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों आरोपी फरार हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल बिट्टू को परिजन तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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आरोपी बाप-बेटों की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर मंडावर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वारदात के बाद गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक के पिता चरण सिंह की तहरीर पर पुलिस ने सुलेन्द्र पुत्र जयसिंह और उसके पुत्रों अमित तथा नीटू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। उससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। निर्मम हत्या से लोगों में भी दहशत का माहौल है।

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