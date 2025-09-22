गला दबाया फिर करंट लगाकर की पत्नी और ससुर की हत्या, दामाद ने किया दिल दहलाने वाले डबल मर्डर

यूपी के गोंडा जिले में दामाद ने दिल दहलाने वाला डबल मर्डर किया है। दामाद ने अपने ससुर व पत्नी की पहले पिटाई। इसके बाद गला दबाकर करंट लगा दिया। पत्नी की घर पर ही मौत हो गई, वहीं ससुर ने जिला अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया।

यूपी के गोंडा में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर में सोमवार की सुबह भगनी पुरवा के कुम्हारन गांव में संपत्ति की लालच में दिल्ली से ससुराल पहुंचे दामाद ने अपने ससुर व पत्नी की पहले पिटाई। इसके बाद गला दबाकर करंट लगा दिया। पत्नी की घर पर ही मौत हो गई, वहीं ससुर ने जिला अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर आरोपी दामाद के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है‌।

बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय संगीता पुत्री मंगल की शादी आठ साल पहले थाना उमरी बेगमगंज के ग्राम बरसड़ा बक्सैला गांव के पवन के साथ हुई थी। बीते तीन साल से पिता की बीमारी के बाद बेटी संगीता ज्यादातर मायके में रह रही थी। संगीता अपने पिता की अकेली संतान है। मां की पहले मौत हो चुकी है। आसपास के ग्रामीणों की मानें तो 58 वर्षीय मंगल प्रजापति अपने संपत्ति का वरासत दामाद व बेटी के नाम कर रखा था।

बीते सप्ताह में मंगल में दुबारा वरासत केवल अपने बेटी के नाम कर दिया। ससुर व पत्नी के आचरण से आहत गुस्साए दामाद ने रविवार को दिल्ली से ससुराल ग्राम राजापुर पहुंचा। रात में पत्नी और और ससुर से कहासुनी हुई। बताया जा रहा है सोमवार की सुबह तकरीबन साढ़े आठ बजे दामाद ने पत्नी और ससुर की पिटाई कर गला दबा दिया।