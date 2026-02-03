दामाद ने साथी संग की दंपति की हत्या, मैनपुरी डबल मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा

संक्षेप: यूपी के मैनपुरी में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। रिश्ते के दामाद ने गांव के युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। शादी से जुड़े आभूषण लूटने और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए दंपति की गोली मारकर हत्या की गई थी।

यूपी के मैनपुरी में बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रिश्ते के दामाद ने गांव के युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। शादी से जुड़े आभूषण लूटने और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए दंपति की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने लूटे आभूषण और दो तमंचे आरोपियों से बरामद किए हैं।

26/27 जनवरी की रात फूलापुर निवासी 60 वर्षीय रमेश चंद्र शाक्य और 58 वर्षीय उनकी पत्नी अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र ललित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। घटना के बाद से ही पुलिस को इस बात का शक था कि किसी करीबी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल और 6 किमी के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और सर्विलांस सेल की मदद से घटना के समय इस्तेमाल किए गए फोन कॉल रडार पर लिए।

एसपी ने किया घटना का खुलासा पुलिस लाइन के सभागार में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि संदेह के आधार पर पुलिस ने फूलापुर निवासी आनंद पुत्र मानसिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने घटना का इकबाल कर लिया। उसने जानकारी दी कि मृतक के चचेरे भाई के दामाद अर्जुन पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नगला राय थाना घिरोर के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया या। खुलासा होने के बाद पुलिस ने अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 लाख से अधिक के सोने के और 2 लाख से अधिक के चांदी के आभूषण और दो तमंचे भी इनसे बरामद कर लिए।

रंजिश, लूट के लिए की गई दंपति की हत्या पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी कि आनंद की बहन दूसरी जाति के लड़के के साथ गायब हो गई थी। मृतक दंपति इस बात का ताना देते थे। जिससे परिवार की बदनामी हो रही थी। इसी के चलते आनंद मृतक से रंजिश मानने लगा। मृतक के चचेरे भाई के दामाद अर्जुन के संबंध भी मृतक के साथ अच्छे नहीं थे। कुछ दिन पहले अर्जुन और आनंद की मुलाकात हुई तो दोनों ने मृतक के छोटे पुत्र अंकित की शादी की चर्चा की और कहा कि इन लोगों ने शादी के लिए आभूषण बनवाए हैं। आभूषण लूटकर दोनों की हत्या करके पुरानी रंजिश का बदला लेंगे।

सीढ़ी लगाकर घर में उतरे हत्यारोपी इसी योजना के तहत घटना वाले दिन दोनों गांव के निकट स्थित चक मार्ग पर इकट्ठे हुए और मृतक के घर सीढ़ी लेकर पहुंचे। सीढ़ी के रास्ते पर की छत पर पहुंचे और नीचे उतर आए। आते ही अर्जुन ने गेट के सामने सो रहे रमेश की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर अनीता जाग गई तो उसे आनंद ने गोली मार दी। घटना के बाद दोनों ने लूटपाट की और आभूषण लौटकर गायब हो गए। खुलासे के दौरान एसपी ग्रामीण राहुल मिठास, सीओ अजय कुमार चौहान, थाना प्रभारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, साइबर सेल प्रभारी संतोष कुमार, सर्विलांस सेल प्रभारी गगन कुमार गोड को एसपी ने बधाई दी है।