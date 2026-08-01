Sonbhadra News: हर घर तिरंगा अभियान: समूह की महिलाएं बनाएंगी 5 लाख तिरंगा
Sonbhadra News: सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए 90 स्वयं सहायता समूह की 500 महिलाएं पांच लाख तिरंगा बनाएंगी। यह पहल महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ आजीविका मिशन द्वारा संचालित की जा रही है। अभियान 8 से 15 अगस्त तक चलेगा जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पांच लाख तिरंगा बनाएंगी। जिले के 90 समूहों की 500 महिलाएं तिरंगा झंडा बनाने के कार्य में जुटी हुई है। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। सोनभद्र में आठ से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पांच लाख तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह को दी गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तिरंगा झंडा बनाने का कार्य भी शुरु कर दिया है।
जिले की 90 समूह की 500 महिलाएं पांच लाख तिरंगा झंडा बनाएंगी। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जिलाधिकारी चर्चित गौंड़ ने निर्देशित किया है कि आठ अगस्त से 15 अगस्त तक जिले में में धूमधाम से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बाइक रैली, प्रभात फेरी, जन जागरूकता कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित किया गया है कि वह एनआरएलएम से निशुल्क झंडा प्राप्त करके अपने विभाग के लाभार्थियों को उपलब्ध कराए, जिससे कि इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम एवं व्यापक तरीके से मनाया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे की झंडा फहराने के लिए जिन नियमों एवं कानूनी का पालन किया जाता है, उसका पालन कराया जाए। सभी लोगों को को नि:शुल्क झंडा विभागों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
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