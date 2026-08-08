Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: विषैले जन्तु के काटने से विवाहिता की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: बभनी थाना क्षेत्र के इकदीरी गांव में एक महिला, सुचेता देवी, की विषैले जन्तु के काटने से मौत हो गई। वह रात में घर में जमीन पर सो रही थी। परिवार ने शव का दाह संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए ही कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई और ओझाओं ने इलाज में असफलता जताई।

Sonbhadra News: विषैले जन्तु के काटने से विवाहिता की मौत

Sonbhadra News: बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के इकदीरी गांव में गुरुवार की रात विषैले जंतु के काटने से एक विवाहिता की मौत हो गई। वह अपने घर में जमीन पर सो रही थी। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का दाह संस्कार कर दिया। बभनी थाना क्षेत्र के इकदिरी गांव निवासी 28 वर्षीय सुचेता देवी पत्नी रामविचार गुरुवार की रात घर में जमीन पर सो रही थी। रात में सोते समय किसी विषैले जन्तु ने काट लिया। सुबह तक परिजन झाड़-फूंक कराने में लगे रहे, लेकिन महिला को होश नहीं आया। इसके बाद ओझाओं ने हाथ खड़े कर दिए। शुक्रवार को परिजनों ने शव को गांव में ही दफना दिया।

घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दिया गया है। पीड़ित के पति रामविचार पण्डो ने बताया कि सरकार से किसी लाभ या दैविक आपदा की जानकारी नहीं थी। इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव को दफना दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Death Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।