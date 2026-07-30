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Sonbhadra News: कभी तेज धूप तो कभी छाए बादल, बढ़ी उमस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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कभी तेज धूप तो कभी छाए बादल, बढ़ी उमस
कभी तेज धूप तो कभी छाए बादल, बढ़ी उमस

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में गुरुवार को कभी तेज धूप तो कभी बादल छा जाने से पूरे दिन उमस रही। इससे उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को बेहाल देखा गया। मौसम परिवर्तन का असर सीधे लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सोनांचल में गुरुवार को सुबह तेज धूप निकली। कुछ ही देर बाद आसमान में बादल छा गए और हल्की बूंदाबादी भी हुई। बूंदाबादी के बाद फिर तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई। इससे उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को बेहाल देखा गया। वहीं उमस के कारण लोग पसीने से तर बतर नजर आए। वहीं तेज धूप के कारण तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के राजन सिंह के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी-दस्त आदि मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक देखी जा रही है.

बारिश न होने से रोपाई पर पड़ रहा असर

सोनांचल में पिछले तीन दिनों से अच्छी बारिश न होने के कारण धान की रोपाई पर असर पड़ने लगा है। धान की नर्सरी लगाकर किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसानों ने रोपाई कर ली है, लेकिन ज्यादातर किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बारिश न होने के कारण उनकी धान की रोपाई प्रभावित हो रही है।

सामान्य प्रश्न

सोनांचल में तापमान कितना दर्ज किया गया?
उमस भरी गर्मी के कारण तापमान में वृद्धि हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया।
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