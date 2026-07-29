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Sonbhadra News: दिन भर छाए रहे बादल, नहीं हुई बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: दिन भर छाए रहे बादल, नहीं हुई बारिश

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में बुधवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। दिन भर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आई है, वहीं लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है। मौसम में आ रहे उतार-चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। मौसम परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोनांचल में बुधवार को सुबह हल्की धूप निकली। इसके बाद पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और हवा भी चलती रही। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

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तापमान में गिरावट के कारण लोगों ने उमस भरी गर्मी से काफी राहत महसूस की। मौसम विभाग के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी-दस्त, सिरदर्द, बदन दर्द आदि मौसमी बीमारियों की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बुधवार को मेडिकल कालेज लोढ़ी में सैकड़ों की संख्या में मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित होकर पहुंचे। वहीं निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है।

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