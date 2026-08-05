Sonbhadra News: भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष,11 लोग घायल

Sonbhadra News: वैनी, हिन्दुस्तान संवाद। रायपुर थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में मंगलवार दोपहर भूमि विवाद को लेकर दो पट्टीदार पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना में दोनों पक्षों से 11 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैनी पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल नौ लोगों को मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।ग्राम पंचायत बनबहुआर के टोला शिकारपुर में दोनों पट्टीदार एक ही खेत में खेती कर रहे थे। इसी दौरान खेत की मेड़ के कटान को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई।

दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी-डंडों के साथ फावड़ा, कुदाल और कुल्हाड़ी से एक-दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे घायल होकर लोग खेतों में गिरने लगे। हमले के दौरान खेत में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 पुलिस को सूचना दी। मारपीट में एक पक्ष के 25 वर्षीय प्रवीन यादव पुत्र रामजनम, 22 वर्षीय श्यामरती पत्नी प्रवीन, 20 वर्षीय शिवकुमारी पत्नी संजू, 32 वर्षीय कल्पना पत्नी शिवजनम और 36 वर्षीय विनोद पुत्र राजाराम घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष के 60 वर्षीय राजमनी पुत्र रामसेवक, 58 वर्षीय रामवंती पत्नी राजमनी, 19 वर्षीय गीता पुत्री राजमनी, 18 वर्षीय मनोज पुत्र राजमनी, 32 वर्षीय राजू पुत्र भोला और 35 वर्षीय शिवपूजन पुत्र भोला भी घायल हो गए। डायल-112 पुलिस और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी वैनी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गीता और सत्या को छोड़कर अन्य नौ घायलों की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।