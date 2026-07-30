Sonbhadra News: लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमले में दो घायल, घोड़ा बांधने को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद

Sonbhadra News: बभनी/सागोबांध, हिन्दुस्तान संवाद। बभनी थाना क्षेत्र के कोंगा गांव में गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे खेत में घोड़ा बांधने और पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनोंे पक्षों में लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी चलने लगी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बभनी में भर्ती कराया गया।

घायलों की पहचान

बभनी थाना क्षेत्र के कोंगा गांव में खेत में घोड़ा बांधने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर पुरानी जमीनी रंजिश भी सामने आ गई और दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। आरोप है कि एक पक्ष प्रेमचंद, नंदू, दिनेश तथा शोभनाथ निवासी कोंगा ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें 55 वर्षीय बृजेश्वर पुत्र बलवीर निवासी कोंगा तथा दूसरे पक्ष से नंदू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक डीपी यादव मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी बभनी भिजवाया तथा दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है।