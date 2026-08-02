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Sonbhadra News: ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Sonbhadra News: म्योरपुर,हिंदुस्तान संवाद। स्थानीय ब्लाक के कुंडाडीह गांव में जले ट्रांसफार्मर को न बदले जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को गांव में प्रदर्शन किया। उन्होंने एक माह से जले ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदले जाने की मांग की।इस दौरान ग्रामीणो ने बताया कि कुंडाडीह गांव में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से बीते एक माह से विद्युत आपूर्ति ठप है। बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना कई बार जेई और एसडीओ को दी गई, लेकिन अब तक उसे बदलने की कार्रवाई नहीं की गई।

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ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि एक माह से बिजली नहीं होने के कारण घरेलू कामकाज के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मोबाइल चार्ज करने से लेकर पेयजल की व्यवस्था तक के लिए ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में लगातार बिजली गुल रहने से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे विभागीय अधिकारियों के कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मामले को लेकर विभाग के अवर अभियंता विनय बिन्द ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब या जला नहीं है, केवल बिजली बिल ना भरने वालों को बिजली नहीं मिल रही। इस मौके पर संपत मेहंदी, बबलू, अनंत यादव, आफताब हुसैन, राजेंद्र रवानी, सफीक अहमद आदि मौजूद रहे।

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