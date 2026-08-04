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Sonbhadra News: जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: राबर्ट्सगंज के बगनार गांव में ग्रामीणों ने जले ट्रांसफार्मर के मामले में प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों से 63 केवीए ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने की मांग की, जो पिछले पांच दिनों से जल गया है। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में इसे वापस बहाल किया जाएगा।

Sonbhadra News: जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Sonbhadra News: सलखन, हिन्दुस्तान संवाद। राबर्ट्सगंज ब्लाक के बेलकप के बगनार गांव में जले ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जले 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगा 63केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले पांच दिन से जला है। इससे पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित है। इस उमस भरी गर्मी में बिजली न रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात में जहरीले जंतुओं का भय भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत उन्होंने 1912 पर दर्ज कराई थी, इसके बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिससे वे परेशान हैं।

ग्रामीणों ने शीघ्र जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की हे। इस मौके पर राहुल प्रताप सिंह, उमेश शर्मा, नागेश्वर प्रसाद गुप्ता, लालजी, मुन्ना, सुजीत, हीरालाल पाल, मोहन, मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में सलखन फीडर के जेई अंकित पाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिल गई है। कागजी कार्रवाई पूरी कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

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