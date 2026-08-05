Sonbhadra News: जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन
Sonbhadra News: जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जला ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों का
Sonbhadra News: सलखन, हिन्दुस्तान संवाद। राबर्ट्सगंज ब्लाक के बेलकप के बगनार गांव में जले ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जले 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने की मांग की।इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगा 63केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले पांच दिन से जला है। इससे पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित है। इस उमस भरी गर्मी में बिजली न रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात में जहरीले जंतुओं का भय भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत उन्होंने 1912 पर दर्ज कराई थी, इसके बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिससे वे परेशान हैं।
ग्रामीणों ने शीघ्र जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की हे। इस मौके पर राहुल प्रताप सिंह, उमेश शर्मा, नागेश्वर प्रसाद गुप्ता, लालजी, मुन्ना, सुजीत, हीरालाल पाल, मोहन, मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में सलखन फीडर के जेई अंकित पाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिल गई है। कागजी कार्रवाई पूरी कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।