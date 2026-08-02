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Sonbhadra News: परसाटोला, पोखरा, चैनपुर मार्ग गढ्ढों में तब्दील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: छत्तीसगढ़ के बभनी ब्लॉक के पोखरा गाँव से परसाटोला तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों ने कई बार मरम्मत की मांग की, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सड़क की स्थिति गंभीर है और बारिश में यातायात में दिक्कतें आ रही हैं। जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

Sonbhadra News: परसाटोला, पोखरा, चैनपुर मार्ग गढ्ढों में तब्दील

Sonbhadra News: सागोबांध,हिंदुस्तान संवाद। बभनी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोखरा गाँव से परसाटोला, अम्बिकापुर, बभनी तक जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गयी है। इसके चलते आवागमन में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर पूर्व में कई बार संबंधितों को अवगत कराते हुए सड़क मरम्मत कराये जाने की मांग की, लेकिन संबंधितों के इस ओर ध्यान न देने के कारण आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए सड़क मरम्मत कराये जाने की मांग की है। बता दें कि पोखरा गाँव से परसाटोला तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क टूटकर पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गयी है।

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सड़क पर बने बड़े-बड़े में इस बरसात के मौसम में पानी भरे रहने से आये दिन साइकिल व बाईक सवार गिर कर चोटहिल हो जा रहे हैं। सड़क मरम्मत न होने के चलते ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डाल कर इस सड़क से आवागमन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बची खुची सड़क को हर घर नल योजना के तहत खोद कर ऐसे ही छोड़ दिये जाने से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गयी है। खोदे गये गड्ढों में महज मिट्टी भर कर छोड़ दिये जाने से आये दिन इसमें बड़े वाहन फस जा रहे हैं। इसके चलते पूरी सड़क कीचड़युक्त हो गयी है। इस संपर्क रोड़ का निर्माण लगभग दस वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस संपर्क मार्ग का मरम्मत पुनः हो जाता तो ग्रामीणों को यातायात में काफी सहुलियत मिल जाती। यह सड़क परसाटोला से चैनपुर, मचबन्धवां, तेन्दुवल, बैना, सागोबांध, सनावल, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जगहों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए यह सड़क ग्रामीणों के लिए पूरी तरह से लाईफ लाईन है। ग्रामीणों में दिनेश कुमार गुप्ता, राहुल गुप्ता, रामसजीवन, लालबाबू, राजेंद्र, रामलोचन, गुलाब आदि ने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराते हुए सड़क मरम्मत करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही सड़क मरम्मत नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इसे लेकर उग्र आंदोलन किया जायेगा।

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