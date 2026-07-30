Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: वयोवृद्ध पत्रकार के निधन पर शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: वयोवृद्ध पत्रकार के निधन पर शोक वयोवृद्ध पत्रकार के निधन पर शोक वयोवृद्ध पत्रकार के निधन पर शोक वयोवृद्ध पत्रकार के निधन पर शोक वयोवृद्ध पत्रकार के नि

Sonbhadra News: वयोवृद्ध पत्रकार के निधन पर शोक

Sonbhadra News: सोनभद्र। चतरा ब्लाक के रामगढ़ निवासी एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के वयोवृद्ध पत्रकार 90 वर्षीय रामनारायण सर्राफ का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर से लोगों में शोक व्याप्त हो गया। वे लंबे समय तक एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से जुडे़ रहे। गुरुवार को उनके निधन के बाद उनके रामगढ़ स्थित आवास पर लोगों ने पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Death Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।