Sonbhadra News: अनियनत्रित ट्रेलर ने आधा दर्जन मवेशियों को रौंदा
Sonbhadra News: दुस्तान संवाद बीना पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्णशिला महाप्रबंधक कार्यालय के समीप अनियन्त्रित कार्यालय के समीप अनियन्त्रित
Sonbhadra News: शक्तिनगर। बीना पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्णशिला महाप्रबंधक कार्यालय के समीप अनियन्त्रित ट्रेलर सड़क पर बैठे आधा दर्जन मवेशियों को रौदते हुए फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंचे गौ सेवकों व अन्य लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने फरार ट्रेलर की खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। सूचना मिलने पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने सभी आधा दर्जन मवेशियों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेखौफ ट्रेलर चालक नशे के धुत होकर टेलर चला रहे हैं। प्रतिदिन सड़क पर बैठे मवेशी चपेट में आ रहे हैं और उनकी जान जा रही है।
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